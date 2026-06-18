Depois da Polónia, Chipre recebe os primeiros 177,2 milhões do SAFE

O Chipre recebeu o primeiro pagamento de 177,2 milhões de euros do SAFE, referente a 15% da fatia de 1,2 mil milhões de euros garantida pelo país no âmbito do empréstimo europeu para compras de equipamento militar. Depois da Polónia, é o segundo Estado-Membro a receber o primeiro cheque.

“O pré-financiamento de hoje para Chipre, no âmbito do SAFE, demonstra o compromisso da Europa em reforçar a nossa segurança e defesa comuns. Este apoio ajudará Chipre a investir mais rapidamente nas capacidades de que necessita, contribuindo simultaneamente para os nossos objetivos europeus comuns de uma indústria de defesa mais forte, mais resiliente e mais interligada. O SAFE visa a solidariedade, a prontidão e a garantia de que os Estados-Membros possam, em conjunto, contribuir para a segurança da Europa”, afirma Andrius Kubilius, Comissário Europeu para a Defesa e o Espaço, citado em comunicado.

Este pagamento de pré-financiamento surge na sequência da conclusão de “todos os passos processuais necessários”, sendo que “seguir-se-ão pagamentos adicionais, à medida que os marcos acordados e a implementação forem cumpridos”, refere a Comissão Europeia em comunicado.

Até ao momento, dos 19 países europeus que recorreram ao empréstimo SAFE, de um total de 150 mil milhões, apenas a Polónia e agora o Chipre já receberam os primeiros 15% dos montantes acordados com a Europa.

Parte do plano ReArm Europe/Readiness 2030 da Comissão Europeia, que visa desbloquear mais de 800 mil milhões em investimentos em defesa em toda a União Europeia, o SAFE é financiado por empréstimos da UE nos mercados financeiros.

Portugal, que foi um dos primeiros sete países a ver a sua proposta a ser aprovada pela Comissão Europeia e pelo Conselho Europeu, ainda não recebeu a primeira tranche dos 5,8 mil milhões garantidos para a compra de fragatas, veículos blindados de duas rodas, satélites ou drones. Os equipamentos terão de ser entregues até 2030.