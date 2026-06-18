Diretor-Geral de Receitas e Operações do Atlético de Madrid explica no Media Power Podcast como é gerido um clube com um volume de negócios de cerca de 500 milhões de euros

A profissionalização do desporto tornou-se um dos grandes fenómenos empresariais das últimas décadas. Para além dos resultados em campo, os grandes clubes hoje competem em áreas como inovação, geração de receitas, experiência do cliente, tecnologia, patrocínios ou expansão internacional da marca. Neste contexto, o Media Power Podcast continua a consolidar-se como um dos espaços de referência para aprender como as grandes organizações são geridas através de conversas com alguns dos seus principais gestores.

O último convidado foi Óscar Mayo, um dos diretores que melhor representa a transformação empresarial vivida pelo Atlético de Madrid na última década. Ao longo da conversa, Mayo oferece uma análise detalhada de como uma organização que evoluiu de um grande clube de futebol para uma verdadeira multinacional de entretenimento e desporto é gerida.

A entrevista permite-nos conhecer a complexidade de uma entidade que movimenta cerca de 500 milhões de euros por ano e que construiu um modelo de negócio cada vez mais diversificado. Direitos audiovisuais, patrocínios, operação do estádio, hotelaria, venda de bilhetes, experiências premium, marketing internacional e ativos digitais fazem parte de uma estrutura que requer uma gestão cada vez mais sofisticada.

Um dos aspetos mais interessantes do episódio é precisamente o papel que Mayo desempenha dentro da organização. Como Diretor de Receitas e Operações, o seu âmbito de atuação abrange algumas das áreas mais estratégicas para o crescimento do clube: desenvolvimento de negócios, experiência dos adeptos, monetização de ativos, inovação, operações e otimização de infraestruturas. Um perfil que reflete a crescente importância dos gestores profissionais no sucesso das grandes entidades desportivas.

A conversa destaca também como os clubes de elite competem hoje num cenário global em que a capacidade de gerar recursos é tão decisiva quanto a gestão desportiva. A construção da marca, a internacionalização e a relação permanente com milhões de fãs tornaram-se elementos essenciais para sustentar o crescimento e a competitividade. “Todo o rendimento gerado por um clube tem um único objetivo: jogar melhor futebol, ter os melhores jogadores e construir a melhor equipa possível”, explica Mayo.

A participação de Óscar Mayo junta-se a uma lista de convidados cada vez mais relevante no Media Power Podcast. Personalidades como José María Aznar, Iván Espinosa de los Monteros, Marcos de Quinto e Borja Vázquez passaram pelos seus microfones, assim como executivos de grandes empresas internacionais e líderes do mundo dos negócios. Esta capacidade de reunir líderes de topo está a consolidar o programa liderado por Jaime Cabezas como uma das plataformas emergentes mais interessantes para análise de liderança, gestão, inovação e criação de valor em Espanha.

Com uma presença crescente de CEOs, empreendedores, gestores seniores e figuras institucionais, o Media Power Podcast está a construir uma comunidade de influência em torno das grandes conversas sobre negócios, economia, desporto e transformação empresarial. A entrevista com Óscar Mayo encaixa-se plenamente nessa linha editorial ao mostrar como uma das marcas desportivas mais reconhecidas da Europa é gerida internamente.