El Corte Inglés prepara abertura de hotel de luxo em Madrid

Em parceria com o InterContinental Hotels Group (IHG), grupo espanhol regressa ao negócio da hotelaria. A nova unidade terá 100 quartos e já tem data prevista de abertura.

O El Corte Inglés fechou esta semana um acordo com o InterContinental Hotels Group (IHG) para abrir em Madrid o primeiro hotel Kimpton da capital espanhola, segundo o jornal espanhol Expansión (acesso pago). A unidade, pensada para um segmento de luxo, terá cerca de 100 quartos e deverá abrir em 2030.

O novo hotel ficará nos dois edifícios anexos ao armazém El Corte Inglés de Goya, situados nas ruas Goya, 89 e Conde de Peñalver, 3, no centro de Madrid. O projeto prevê uma unidade hoteleira com mais de 9.000 metros quadrados distribuídos por sete pisos. Estes edifícios são propriedade do El Corte Inglés desde os anos 1970 e, atualmente, são residenciais e de lojas, uma das quais uma Sfera com três andares.

O acordo, assinado na terça-feira, prevê que a IHG faça a gestão do hotel, que continuará a ser propriedade do El Corte Inglés.

El Corte Inglés regressa ao negócio de hospitality

Esta operação marca o regresso do grupo espanhol de distribuição ao negócio hoteleiro, depois da saída da parceria que manteve com a Palladium Hotel Group, entre 2006 e 2023.

O projeto surge no mesmo horizonte do plano estratégico do El Corte Inglés, pensado até 2030. A empresa previa investir 3 mil milhões de euros entre 2025 e 2030, mas a presidente, Cristina Álvarez, reviu em alta os objetivos, segundo o Expansión.

No turismo, este não é o primeiro negócio do El Corte Inglés. A Viajes El Corte Inglés registou um volume de negócios de 2 117 milhões de euros no exercício encerrado em fevereiro, mais 3,1% do que no ano anterior. O EBITDA da unidade cresceu 6,3 %, para 107 milhões de euros, apoiado no segmento de lazer, na operação turística e na recuperação das viagens corporativas.

A IHG opera 60 hotéis em Espanha e tem outros 16 em desenvolvimento. Em Portugal, são 33. A marca Kimpton conta com 85 hotéis em 65 destinos, incluindo Londres, Paris, Nova Iorque, Marbella, Barcelona, Maiorca e, em Portugal, Cascais e Algarve.