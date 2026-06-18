Espanhola Acciona prepara venda de parques eólicos e solares em Portugal

A empresa espanhola Acciona está a preparar a venda de projetos de energia eólica e solar em Portugal, avança esta quinta-feira a Bloomberg. A multinacional com sede em Madrid, através da divisão de energias renováveis, iniciou um processo de venda dos 166 megawatts (MW) em parques eólicos e fotovoltaicos a nível nacional, de acordo com a informação transmitida à agência por fontes conhecedoras da transação.

A Corporación Acciona Energías Renovables SA, conhecida como Acciona Energía, está a trabalhar com uma consultora para vender 120 MW em projetos eólicos e 46 MW em ativos solares que estão operacionais, mas as negociações com os assessores sobre este negócio ainda decorrerem e podem não se materializar numa decisão de venda.

A Acciona Energía tem em curso uma estratégia de rotação de ativos em Espanha e em países como os Estados Unidos da América e o México. No país vizinho, está a vender um portefólio de parques eólicos com uma capacidade total de 360 MW, que pode ser avaliado em cerca de 400 milhões de euros.

No total, a elétrica tem 14,6 gigawatts (GW) de capacidade instalada, dos quais a maioria (68%) são ativos ligados à energia produzida pelo vento.

A notícia surge após vir a público que a casa-mãe Acciona está a trabalhar com consultores para avaliar opções estratégicas para a unidade de energias renováveis, que podem ir desde a saída da bolsa até à alienação total da sua participação de 91%.