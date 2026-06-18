Ataque ao Irão

EUA levantam bloqueio marítimo aos portos iranianos

  • Lusa
  • 19:53

Os Estados Unidos levantaram o bloqueio marítimo ao Irão, encerrando dois meses de restrições aos portos iranianos e sinalizando uma redução das tensões entre Washington e Teerão.

As Forças Armadas norte-americanas anunciaram esta quinta-feira o levantamento do bloqueio marítimo aos portos iranianos, terminando dois meses de restrições à entrada e saída de navios do Irão.

Num comunicado, o Comando Militar dos Estados Unidos para o Médio Oriente informou que o bloqueio foi levantado em conformidade com orientações do Presidente norte-americano, Donald Trump.

“Hoje, as forças norte-americanas levantaram o bloqueio a todo o tráfego marítimo que entra e sai dos portos e zonas costeiras iranianas“, explicou o comando militar.

Apesar da decisão, os Estados Unidos (EUA) sublinharam que os seus navios de guerra permanecem destacados na região.

O bloqueio marítimo tinha sido imposto no contexto das tensões e do conflito entre Washington e Teerão, afetando o tráfego comercial e a circulação de embarcações nos portos iranianos.

O anúncio surge numa fase de desanuviamento das relações entre os dois países, após os recentes entendimentos diplomáticos destinados a consolidar o cessar-fogo e a reduzir a escalada militar na região.

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