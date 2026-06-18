Excedente externo da economia baixa para 814 milhões até abril

A economia portuguesa registou um excedente externo de 814 milhões de euros até abril. Segundo os dados do Banco de Portugal, trata-se de uma diminuição de 714 milhões de euros em relação aos primeiros quatro meses de 2025.

Segundo os dados da balança de pagamentos divulgados esta quinta-feira, a evolução do saldo externo refletiu o aumento de 968 milhões de euros do défice da balança de bens, resultado de um crescimento das importações (2.133 milhões de euros) superior ao das exportações (1.165 milhões de euros), assim como a redução de 167 milhões de euros do excedente da balança de serviços.

“Esta redução é explicada, sobretudo, pelo aumento das importações de serviços de transporte, principalmente de transporte marítimo de carga”, justifica o regulador.

Os números foram ainda afetados pela diminuição em 468 milhões de euros do défice da balança de rendimento primário, principalmente pela redução dos juros pagos ao exterior.

O Banco de Portugal acrescenta ainda que a capacidade de financiamento da economia portuguesa até abril de 2026 traduziu-se num saldo positivo da balança financeira de 890 milhões de euros.

“Os setores que mais contribuíram para este saldo positivo foram as seguradoras e fundos de pensões, pelo investimento em títulos de dívida, os particulares e as administrações públicas, através do aumento dos seus depósitos no exterior”, justifica.

Já as empresas não financeiras e o banco central foram os setores que apresentaram as maiores reduções de ativos líquidos, refletindo o aumento dos passivos de capital e depósitos, respetivamente.