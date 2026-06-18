FNBC apresentou carta de Lagarde para exigir dez mil milhões ao Novobanco, mas BCE diz que é “tentativa de fraude”

Uma sociedade chamada FNBC Invest, com sede em Barcelos, está a exigir mais de dez mil milhões de euros ao Novobanco, alegando que este está a reter de forma indevida fundos que recebera de uma transferência relativa à venda de dívida alemã. E um dos documentos que dá como prova em tribunal de que o dinheiro chegou a Lisboa é uma carta assinada pela presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, em que ‘certifica’ a operação que teve origem no Deutsche Bank. Só que não só o documento é falso como se trata de “uma tentativa de fraude”, respondeu o banco central a um pedido de informação do Novobanco.

O caso que está a enervar os responsáveis do Novobanco remonta a março de 2022. A 23 desse mês, a sociedade alemã Immobilien Partner GMBH transferiu alegadamente cinco mil milhões de euros para uma conta da empresa de Carlos Carvalho no Novobanco, dinheiro que resultou do pagamento parcial (primeira tranche) de um contrato relacionado com a venda de títulos de dívida pública alemã no valor de 15 mil milhões.

Só que o banco português diz que nunca chegou a receber esse dinheiro. E, perante os documentos apresentados pela FNBC Invest, rapidamente concluiu que estava a ser alvo de uma tentativa de fraude. Suspeitas que o BCE e o Deutsche Bank confirmaram.

“Descarada manipulação da Justiça”

Há cerca de um ano, em vésperas de a Lone Star anunciar a venda do banco aos franceses do Groupe BPCE, a FNBC Invest, fundada e liderada por Carlos Manuel Carvalho, avançou com uma ação no Tribunal de Braga para reclamar uma indemnização no valor exato de 10.087.404.548,07 euros.

O timing não surpreendeu os responsáveis do Novobanco, que consideraram ser uma forma de pressão e uma tentativa de alguém a usar o tribunal para extrair dinheiro sob pena de manchar a reputação do banco em pleno processo de venda.

Pelo menos forçou o Novobanco a fazer o disclosure do caso no relatório e contas do primeiro semestre do ano passado: “Em maio de 2025, o Novobanco foi citado no âmbito de uma ação judicial intentada pela FNBC Invest, Lda., na qual é pedida uma indemnização no valor de 10 087 404 548,07 euros (referente a uma alegada transferência bancária de 5 mil milhões de euros que terá alegadamente sido recebida numa conta no Novobanco e por este retida e danos daí advenientes), tendo por base factos e documentos cuja falsidade já havia sido anteriormente, em dezembro de 2022, participada criminalmente pelo Novobanco às autoridades.

Em junho de 2025, a contestação do Novobanco foi apresentada em juízo, sendo que, em face da manifesta falsidade dos documentos que alegadamente fundamentam a ação judicial, a probabilidade de sucesso da pretensão da FNBC é nula e, por esse motivo, não se justifica o registo de qualquer provisão”.

A história rapidamente foi divulgada pelos jornais, incluindo aqui no ECO.

Em resposta à petição inicial da FNBC Invest, o Novobanco considerou que a ação não era apenas infundada, mas também “uma ofensa para o próprio sistema judicial, que não pode ser transformado num palco para encenações fraudulentas”.

“O Réu Novobanco está a ser alvo de uma manobra processual que visa legitimar, por via judicial, uma atuação que, na sua essência, configura uma tentativa de burla (…). Este tribunal não pode, nem deve, ser contemplativo perante uma tentativa tão descarada de manipulação da justiça”, disse em sua defesa, pedindo uma “punição exemplar” para os alegados burlões. A Procuradoria-Geral da República já adiantou que está a investigar o caso.

BCE diz que carta de Lagarde é falsa

A 1 de setembro do ano passado, a defesa do Novobanco apresentou novos elementos para desmascarar a FNBC Invest e convencer o tribunal a deixar cair o processo.

O BCE havia respondido a um pedido de confirmação de autenticidade de uma carta de 1 de abril de 2022 assinada por Christine Lagarde e dirigida ao CFO do Deutsche Bank e na qual a presidente do banco central autorizava o banco alemão a transferir uma quantia de 10 biliões de euros. Este documento tinha apresentado pela FNBC.

Esta foi a resposta do BCE ao Novobanco:

“Gostaríamos de informar-vos que o documento anexado na vossa carta, datada de 1 de abril de 2022 e dirigida a James Von Moltke [CFO do Deutsche Bank] não é um documento verdadeiro do BCE, mas é antes uma tentativa de fraude. Os burlões utilizam com frequência e indevidamente o nome e o logótipo do BCE para atingir indivíduos e organizações. Em alguns casos, chegam mesmo a fazer-se passar pela presidente ou por funcionários do BCE.

Note-se que o BCE nunca contacta particulares ou empresas para solicitar fundos, emitir autorizações para investimentos privados ou facilitar a transferência de fundos”.

A resposta terminou com uma recomendação: “O BCE não pode ser responsabilizado por burlões que utilizem indevidamente o seu nome ou logótipo. Nestes casos, recomendamos que os incidentes sejam comunicados às autoridades locais.”

Na prática, o BCE confirmou a ideia inicial do Novobanco de que estava perante uma tentativa de golpe. O ECO contactou o advogado da FNBC, que recusou fazer qualquer declaração.

CSI português vai analisar documentos do Deutsche Bank

Em março deste ano teve lugar a audiência prévia e no final o juiz decidiu que se enviassem ofícios ao Deutsche Bank e BCE para as duas instituições confirmarem se os documentos apresentados pela FNBC Invest são mesmo verdadeiros.

O banco alemão também terá de confirmar se no dia 23 de março de 2022 efetuou uma transferência bancária de cinco mil milhões para o Novobanco, para conta do fundador da FNBC Invest.

O tribunal aceitou ainda o pedido do Novobanco para se realizar uma perícia para aferir a autenticidade de um documento do banco alemão apresentado pela FNBC Invest e que alegadamente certifica a transferência de fundos – documento esse que, como o ECO avançou, tem várias inconsistências, incluindo no nome do CFO.

O banco sugeriu que fosse o Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária (PJ), uma espécie de CSI, a realizar o exame pericial do documento, incluindo o tipo e características de papel, os carimbos e selos e as assinaturas. Pedido a que a PJ já acedeu.