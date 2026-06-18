Força Aérea reforça com mais dois satélites e prevê lançamento “no final de outubro”

Portugal adquiriu mais dois satélites de alta resolução à empresa finlandesa ICEYE, que serão operados pela Força Aérea e irão reforçar a Constelação do Atlântico. Os dois novos satélites têm lançamento previsto para “final de outubro”.

“A aquisição dos satélites foi realizada no âmbito da Agenda New Space Portugal do Plano de Recuperação e Resiliência, através do CTI Aeroespacial [que envolve a Força Aérea, CEiiA e a Geosat] , e o seu lançamento está previsto para o final de outubro“, adianta porta-voz da Força Aérea ao ECO/eRadar, sem adiantar o valor de investimento.

Globalmente, a Agenda New Space Portugal tem um montante de investimento previsto de 417,03 milhões de euros, tendo já sido pago 229,46 milhões de euros, segundo o Portal Mais Transparência.

Os dois novos satélites SAR (Radar de Abertura Sintética) da empresa finlandesa ICEYE vão integrar a Constelação Atlântico, e elevam para quatro o número de satélites operados pela Força Aérea Portuguesa, dos quais dois já foram lançados para o Espaço na primeira metade do ano. Este tipo de satélites permite obter imagens com alta resolução, independentemente das condições meteorológicas e de luminosidade.

“Esta mais recente aquisição reforça a liberdade de ação de Portugal. A capacidade SAR ampliada melhora a prontidão para missões de defesa e segurança, ao mesmo tempo que apoia ambições nacionais mais amplas, incluindo a monitorização ambiental e a salvaguarda dos recursos naturais”, destaca o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea Portuguesa, General Sérgio da Costa Pereira, citado em comunicado da ICEYE.

Com estes quatro satélites a Força Aérea portuguesa poderá “atribuir missões e recolher dados mais rapidamente, transformando os seus recursos espaciais soberanos numa constelação de alta velocidade para o domínio marítimo do Atlântico e a Zona Económica Exclusiva (ZEE)”, destaca a ICEYE em comunicado.

No âmbito do PRR, a Força Aérea tem ainda previsto na área de espaço, uma fábrica de produção de satélites em Alverca, com a ICEYE, bem como um porto espacial em Santa Maria nos Açores. Projetos terão de estar concluídos até final de junho, data prevista para a conclusão dos projetos no âmbito da bazuca europeia.