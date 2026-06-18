Greve nas escolas encerra alguns estabelecimentos mas não afeta exames nacionais

A greve nacional da educação encerrou esta quinta-feira algumas escolas, em especial no norte do país, segundo um primeiro balanço do sindicato que convocou a paralisação de protesto contra a reforma laboral do Governo.

“Neste momento sabemos que a norte há bastantes escolas a fechar, mas ainda não temos dados completos. Mas mais do que escolas fechadas, achamos que a greve marca uma posição de contestação ao Governo”, disse à Lusa Daniel Martins, do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (S.TO.P.).

Daniel Martins sublinhou que a greve convocada pelo S.TO.P. “garante que não serão afetados os exames nacionais”, ou seja, o pré-aviso de greve não abrange o exame nacional do ensino secundário de Biologia e Geologia, que se realiza esta quinta-feira.

A paralisação contesta o agendamento para esta quinta-feira, poucos dias após uma greve geral de trabalhadores, da discussão parlamentar do novo pacote laboral do Governo que Daniel Martins assegurou que irá agravar as condições de trabalho e, consequentemente, piorar a escola pública.

O novo pacote laboral, contestado por sindicatos, motivou duas greves gerais: em 11 de dezembro, que uniu CGTP-IN e UGT, e em 3 de junho, convocada apenas pela CGTP.

Entre as alterações legislativas mais contestadas estão o alargamento dos contratos a prazo, as novas regras de acesso à dispensa para amamentação, a reintrodução do banco de horas individual e a não reintegração de trabalhadores despedidos de forma ilícita.

Sem acordo na concertação social, o diploma do Governo seguiu para o Parlamento, onde vai ser debatido esta quinta-feira.