Hospital Universitário Geral da Catalunha promove uma nova Unidade de Traumatologia e Ortopedia Pediátrica para reforçar os cuidados especializados no Vallès

O Hospital Universitário Geral da Catalunha lançou uma nova Unidade de Traumatologia e Ortopedia Pediátrica para reforçar os cuidados especializados a crianças e adolescentes e responder às necessidades de cuidados de Sant Cugat e de todo Vallès.

A unidade é liderada pelo Dr. Gorka Knörr, especialista em cirurgia ortopédica e traumatologia pediátrica, e conta com uma equipa de mais de seis profissionais com experiência na abordagem à patologia musculoesquelética infantil, que o centro planeia expandir progressivamente.

O novo serviço permite oferecer uma resposta especializada e próxima às famílias, tanto em lesões comuns como em casos que requerem uma avaliação mais complexa, integrando cuidados urgentes, monitorização ambulatória, cirurgia quando necessário e reabilitação.

“Quando uma criança se magoa, as famílias precisam de acessibilidade, confiança e uma resposta especializada. Esta Unidade reforça a nossa capacidade de oferecer cuidados ordenados e coordenados, visando a excelência nos cuidados, com uma abordagem adaptada às particularidades do doente pediátrico”, explica o Dr. Sergi Barrera, especialista na nova unidade.

A Unidade de Traumatologia e Ortopedia Pediátrica do Hospital Universitário Geral da Catalunha está estruturada em torno de um modelo de cuidados abrangente que acompanha o paciente nas diferentes fases do processo de cuidados: desde a avaliação inicial nas urgências até ao diagnóstico, tratamento, seguimento e recuperação funcional.

“Para as famílias, é importante sentir que todo o processo está bem ligado: desde a primeira avaliação até às consultas subsequentes. A integração de emergências, radiologia, blocos operatórios, anestesia pediátrica, reabilitação e pediatria sob a mesma Unidade permite-nos oferecer um circuito mais ordenado e seguro, adaptado à idade, lesão e evolução de cada paciente”, acrescenta a Dra. Barrera.

Para além dos cuidados urgentes, a unidade trata patologias ortopédicas agendadas, como distúrbios da marcha, diferenças no comprimento das pernas, deformidades progressivas, escoliose, pés chatos dolorosos, problemas de crescimento ou lesões desportivas devido ao uso excessivo.

ESPECIALIZAÇÃO

Um dos elementos diferenciadores da unidade é o seu modelo subespecializado. Juntamente com especialistas em traumatologia e ortopedia pediátrica, o serviço integra profissionais focados em áreas específicas como membros superiores, membros inferiores, coluna, deformidades, lesões desportivas ou cirurgias complexas.

Esta organização permite ajustar a abordagem às características de cada lesão e a cada fase do crescimento. “A subespecialização permite-nos detetar detalhes que podem passar despercebidos numa avaliação mais geral e ajuda a indicar o tratamento mais adequado de acordo com a idade, lesão, potencial de crescimento e necessidades funcionais de cada criança”, diz a Dra. Barrera.

Com esta nova unidade, o Hospital Universitário Geral da Catalunha reforça o seu compromisso com os cuidados pediátricos especializados e com a incorporação de modelos inovadores e coordenados adaptados às necessidades do território. O objetivo é consolidar o centro como referência em traumatologia pediátrica e ortopedia em três áreas principais: emergências traumatológicas pediátricas do dia a dia, patologia ortopédica programada e casos mais complexos que requerem equipas subespecializadas.

“A excelência em traumatologia pediátrica envolve a combinação de conhecimento pediátrico, coordenação de cuidados e especialização. O nosso desejo é desenvolver uma unidade com capacidade para tratar desde lesões frequentes até problemas musculoesqueléticos mais complexos, sempre com uma visão específica do crescimento e desenvolvimento da criança”, conclui a Dra. Barrera.