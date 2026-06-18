IAG alerta para pressão no preço do petróleo e critica atrasos nas entregas

O International Airlines Group (IAG), que integra companhias aéreas como a Iberia e a British Airways, alertou esta quinta-feira para o impacto e volatilidade nos preços do combustível decorrentes da incerteza geopolítica causada pela crise no Médio Oriente.

Para o presidente executivo (CEO), Luis Gallego, apesar de parecer ter sido alcançado um acordo preliminar entre os Estados Unidos e o Irão, o conflito fez com que os preços do petróleo bruto chegassem a duplicar, o que é um “desafio significativo” para a empresa, uma vez que o combustível representa aproximadamente um quarto do total de custos.

A esta conjuntura somam-se as dificuldades operacionais globais.

O grupo, que foi candidato à privatização da TAP e desistiu, criticou abertamente os atrasos nas entregas de novos aviões por parte dos fabricantes, salientando que esta situação, aliada aos problemas na cadeia de abastecimento, restringe a oferta mundial e exige uma “disciplina constante” para preservar a fiabilidade operacional.

O dirigente apontou os atrasos dos fabricantes de aeronaves como a principal razão para a existência de uma dinâmica de oferta restrita à escala mundial, dado que parte significativa das novas aeronaves é destinada à substituição da frota atual.

No entanto, a ‘holding’ garante que enfrenta este contexto macroeconómico a partir de uma posição “muito mais sólida”, graças a um balanço robusto, a um rácio de alavancagem mais baixo e a uma posição de tesouraria forte que permite “enfrentar melhor situações de volatilidade” e absorver pressões sobre os custos.

Apesar dos desafios externos, o CEO classificou o exercício de 2025 como um ano “muito sólido” e de “resultados financeiros recorde” para a IAG, impulsionado por uma procura de viagens resistente e pela diversificação geográfica das marcas.

O IAG obteve um lucro de 3.342 milhões de euros em 2025, mais 22,3% do que no ano anterior e um novo máximo de sempre.

No ano passado, o grupo registou um volume de negócios de 33.213 milhões de euros, mais 3,4% do que no ano anterior.