Impacto económico em Madrid da residência de Bad Bunny no Riad Air Metropolitano ultrapassaria os 200 milhões de euros

Madrid tem assistido a mais do que uma sucessão de concertos massivos nas últimas semanas. A residência do Bad Bunny no Riyadh Air Metropolitano, com dez datas entre 30 de maio e 15 de junho, transformou o estádio e a cidade no epicentro europeu da música latina ao vivo, com um impacto económico estimado em 212 milhões de euros e uma ativação sustentada de setores-chave como a hotelaria, alojamento, transporte, vida noturna e emprego temporário.

O fenómeno transcende a dimensão musical. Com mais de 630.000 participantes adicionados aos seus dez concertos, a residência do artista porto-riquenho coloca Madrid numa liga reservada a grandes capitais globais como Nova Iorque, Londres ou Los Angeles, onde os artistas com maior capacidade de reunião não se limitam a fazer uma paragem em digressão, mas transformam a cidade num destino por si só. Neste caso, Madrid não foi apenas uma data no calendário internacional de Bad Bunny, mas também um centro estratégico da sua digressão europeia.

A escolha do Riyadh Air Metropolitano reforça ainda mais o papel do estádio como um ativo multiusos chave para a cidade. Sem alterar o seu principal uso desportivo, o recinto consolida um segundo pilar estratégico ligado a grandes eventos musicais, capaz de atrair audiências nacionais e internacionais, gerando atividade económica distribuída por diferentes bairros e reforçando a visibilidade de Madrid no circuito europeu de grandes digressões.

O impacto económico da residência da Bad Bunny combina volume e continuidade. Ao contrário de um único evento macro, uma residência de dez noites prolonga a atividade por várias semanas, confere previsibilidade ao setor do turismo e permite que os gastos associados sejam distribuídos por mais dias. A estimativa associada a estes dez concertos chega aos 212 milhões de euros, um valor que reflete não só as vendas de bilhetes, mas também o conjunto de atividades geradas em alojamento, restauração, mobilidade, comércio, lazer e serviços associados.

Uma das chaves para o impacto está no perfil do público. Estima-se que cerca de 40% dos participantes são não residentes, com uma estadia média entre duas a três noites. Este valor multiplica o efeito económico dos concertos, pois a despesa não se limita à entrada ou consumo dentro do estádio, mas estende-se a hotéis, apartamentos turísticos, restaurantes, transportes urbanos, táxis, VTC, lojas, vida noturna e outros serviços ligados à experiência completa de viagem.

Também não se concentra exclusivamente nos arredores imediatos do Riyadh Air Metropolitano. As áreas próximas do estádio, como Canillejas, San Blas, Las Rosas ou Avenida de Arcentales, registaram um afluxo maior antes e depois de cada concerto, especialmente em bares, terraços, cafetarias e estabelecimentos de fast food.

No entanto, o efeito também se espalhou para outras partes da cidade. Os principais eixos de trânsito, como Chamartín, Atocha e os entroncamentos, concentraram parte dos movimentos de participantes nacionais e internacionais. O centro histórico e as áreas com maior atividade turística e de lazer, como Sol, Gran Vía, Malasaña, Chueca, Barrio de Salamanca, Las Letras, Lavapiés ou Chamberí, também foram influenciados por um público que transformou o concerto numa experiência de vários dias em Madrid.

HOSPITALIDADE

A indústria da hotelaria tem sido um dos setores que mais beneficiou desta residência. As avaliações estimam o impacto dos dez concertos em bares, restaurantes e cafetarias em até 35,8 milhões de euros. Nos arredores do estádio, a atividade tem-se concentrado especialmente antes e depois do concerto, com milhares de participantes a prolongarem a sua estadia na área antes de aceder ao recinto e desfrutar do espetáculo.

Na cidade como um todo, o efeito tem-se feito sentir nos bairros de lazer e restaurantes, onde o aumento de visitantes aumentou as reservas, o consumo na sala de jantar, terraços e serviços ligados à mobilidade noturna. A continuidade das dez datas também permitiu ao setor não registar um único pico de procura, mas sim uma atividade recorrente durante mais de duas semanas.

A dimensão do trabalho é outro dos grandes vetores de impacto. A organização dos dez concertos significou o lançamento de uma das maiores operações ligadas a um espetáculo musical realizado em Espanha. Cada evento mobilizou mais de 3.000 profissionais, incluindo a sua própria equipa, contratados e colaboradores, necessários para garantir a segurança, o atendimento ao cliente, mobilidade interna, produção técnica, montagem, limpeza, catering, logística e a coordenação operacional dos dias com dezenas de milhares de participantes.

Só nos dispositivos de atenção e acesso, cada concerto contou com 400 seguranças, 600 assistentes, 250 porteiros, 100 validadores e 20 informadores. Além destas, existem equipas técnicas, de saúde, produção, restauração, mobilidade, transporte, montagem e desmantelamento, gerando uma atividade intensiva em mão-de-obra especialmente relevante para empregos temporários e juvenis.

A residência da Bad Bunny serviu de montra para um fenómeno mais abrangente: a consolidação de Madrid como capital dos grandes eventos musicais. Num mercado global onde grandes digressões competem por locais capazes de oferecer capacidade, conectividade, serviços e especialização, a Riyadh Air Metropolitan está posicionada como uma infraestrutura estratégica para atrair produções internacionais de topo.

O efeito também tem uma dimensão reputacional. Há mais de duas semanas, Madrid tem feito parte da conversa cultural internacional, com uma exposição mediática e digital que se prolonga concerto após concerto. A residência tem gerado conteúdo, visitas, viagens, consumo e conversa social de forma contínua, reforçando o papel da capital como ponte entre a Europa e a América Latina e como um dos grandes polos mundiais da música espanhola.

Com o Bad Bunny, Madrid não só encheu um estádio durante dez noites. Ativou uma cadeia económica que liga turismo, hotelaria, mobilidade, emprego, lazer e projeção internacional. E mostrou que grandes concertos, bem integrados na estratégia da cidade, podem tornar-se um motor de atividade sustentada para bairros, empresas, trabalhadores e setores que vão muito além do palco.

A residência do Bad Bunny faz parte de um ciclo mais amplo de 23 concertos planeados para este verão no Riyadh Air Metropolitano, um programa que coloca o estádio entre os grandes espaços europeus para música ao vivo e reforça o seu papel como um ativo multiusos chave para Madrid. A combinação de uma residência de grande escala com outros concertos internacionais de grande impacto, incluindo atuações como Bruno Mars, BTS ou The Weeknd, faz deste calendário um vetor estratégico para o dinamismo económico, projeção internacional e geração de atividade urbana sustentada.

O impacto económico total estimado de todo o ciclo situa-se entre 417 milhões e 491 milhões de euros, com um retorno fiscal esperado entre 41 milhões e 45 milhões de euros.

Em termos de emprego, o ciclo completo gerará mais de 15.400 contratações diretas acumuladas e entre 8.500 e 10.500 contratações indiretas adicionais, bem como entre 1.600 e 2.200 empregos equivalentes induzidos ligados ao setor do turismo. No total, o programa envolverá entre 23.900 e 26.000 contratos ou ativações de emprego acumulados durante o verão, com um impacto especial nos setores intensivos em mão de obra e no emprego temporário e juvenil.

A série de concertos confirma assim a capacidade do Riyadh Air Metropolitano de gerar atividade económica para além dos dias de jogo e reforça a posição de Madrid como uma das capitais europeias mais bem preparadas para acolher grandes produções musicais. Um calendário desta dimensão não só fornece rendimentos, emprego e declarações fiscais, como também consolida a imagem internacional da cidade como destino cultural, turístico e de entretenimento de primeira classe.