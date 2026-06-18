Incerteza internacional leva empresas a abrandar contratações. Ouça o podcast “Ao trabalho”
O podcast "Ao trabalho!" traz-lhe as notícias que estão a marcar o mercado de trabalho, dos salários às novas tendências, todas as quintas-feiras.
Começam a aparecer sinais de “maior prudência” entre os empregadores portugueses, pelo que as contratações deverão abrandar já no próximo trimestre. Este é um dos temas do novo episódio do podcast “Ao trabalho!”, que todas as quintas-feiras lhe leva os principais destaques do mundo laboral em menos de cinco minutos.
Esta semana, falamos também sobre os mestrados portugueses entre os melhores do mundo e ainda sobre os alunos estrangeiros nas escolas portuguesas.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Incerteza internacional leva empresas a abrandar contratações. Ouça o podcast “Ao trabalho”
{{ noCommentsLabel }}