Incerteza internacional leva empresas a abrandar contratações. Ouça o podcast “Ao trabalho”

Começam a aparecer sinais de “maior prudência” entre os empregadores portugueses, pelo que as contratações deverão abrandar já no próximo trimestre. Este é um dos temas do novo episódio do podcast “Ao trabalho!”, que todas as quintas-feiras lhe leva os principais destaques do mundo laboral em menos de cinco minutos.

Esta semana, falamos também sobre os mestrados portugueses entre os melhores do mundo e ainda sobre os alunos estrangeiros nas escolas portuguesas.