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Incerteza internacional leva empresas a abrandar contratações. Ouça o podcast “Ao trabalho”

O podcast "Ao trabalho!" traz-lhe as notícias que estão a marcar o mercado de trabalho, dos salários às novas tendências, todas as quintas-feiras.

Começam a aparecer sinais de “maior prudência” entre os empregadores portugueses, pelo que as contratações deverão abrandar já no próximo trimestre. Este é um dos temas do novo episódio do podcast “Ao trabalho!”, que todas as quintas-feiras lhe leva os principais destaques do mundo laboral em menos de cinco minutos.

Esta semana, falamos também sobre os mestrados portugueses entre os melhores do mundo e ainda sobre os alunos estrangeiros nas escolas portuguesas.

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