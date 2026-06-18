Mais de três milhões de portugueses assistiram à estreia de Portugal no Mundial de 2026

Acompanhe as audiências de todos os jogos do Mundial de Futebol nos EUA, Canadá e México, numa análise da Dentsu para o ECO/+M.

O empate da Seleção Nacional contra a República Democrática do Congo por 1-1 reuniu mais de três milhões de portugueses à frente da televisão, revela a análise elaborada pela Dentsu para o +M. O encontro foi acompanhado na televisão portuguesa, em média, por 3.271.507 pessoas, com a transmissão dividida entre SIC, Sport TV 1 e a Sport TV 5. No estádio NRG Stadium estiveram 68.777 pessoas.

Transmitido a partir das 17h48, a SIC registou uma audiência média de 3 milhões e 53 mil telespectadores — 30,8% de audiência média média — com 64,6% share. Na Sport TV 5 acompanharam cerca de 110 mil telespectadores e na Sport TV 1 cerca de 108 mil telespectadores. O pico de audiência ocorreu às 19h58 onde se registaram 4,091 milhões de telespectadores.

De acordo com a SIC, na sua emissão, contactaram com o jogo um total de 4 milhões 879 mil e 100 pessoas, ou seja, 49,2% da população em Portugal. A estreia de Portugal na SIC foi o “programa mais visto do ano na televisão portuguesa”. As plataformas digitais da SIC e da Opto registaram, durante a quarta-feira, mais de meio milhão de visitas. O canal refere que foi o seu melhor dia do ano nessas plataformas, além de terem crescido 145% face ao período anterior ao início do Mundial (de 1 a 10 de junho).

Na LiveModeTV, a transmissão do jogo obteve mais de 1,5 milhões de visualizações (1.510.584 visualizações), com o livestream a obter um pico de 302.347 visualizações em simultâneo às 19h50 — de acordo com dados do Playboard. Ao longo do dia, a emissão em direto da LiveMode obteve uma média de 102.814 visualizações. Os valores não representam os melhores resultados do canal, apesar de a transmissão ter obtido o melhor resultado global do canal.

O pico de visualizações em simultâneo, de acordo com os dados da plataforma de análise de dados de livestreams do Youtube, ocorreu na segunda-feira, 15 de junho, dia de jogo entre Espanha X Cabo Verde, com 332.250 visualizações. Durante esse dia, o canal obteve uma média de 104.259 visualizações. Esse jogo foi só emitido em televisão na Sport TV 1 e na Sport TV 5, contando com 200.840 telespectadores.

Voltando à televisão linear, o jogo menos visto do dia –– que acabou também por ser o menos visto até ao momento — foi o confronto entre Áustria e Jordânia, pelas 05h, emitido pela Sport TV 5. Contou com uma audiência média de 1.449 telespectadores.



1 / 2

Nos primeiros sete dias da competição, o Mundial de 2026 conta com uma audiência acumulada de oito milhões e 800 mil telespectadores. A SIC captou 44% dos telespectadores sintonizados nos jogos — cerca de 3 milhões e 860 mil. A Sport TV 5 captou 18% da audiência — cerca de 1 milhão e 625 mil indivíduos –, a TVI reuniu 16% — 1 milhão e 372 mil –, a RTP 1 conta com 14% — 1 milhão e 206 mil — e a Sport TV 1 captou os restantes 8% — 694 mil.

De forma geral, registou-se um público predominantemente masculino (56%), face aos 44% de audiência feminina. A maior concentração de telespectadores deu-se na faixa etária com mais de 55 anos, que representou 51% do total.

O torneio prosseguiu esta quinta-feira, 18 de junho, com os jogos Uzbequistão X Colômbia (03h), República Checa X África do Sul (17h), Suíça X Bósnia e Herzegovina (20h) e Canadá X Qatar (23h). O próximo jogo de Portugal acontece na terça-feira, 23 de junho, pelas 18h, contra o Uzbequistão.

Recorde o calendário completo, aqui. Caso queira explorar onde pode ver o Mundial ao ar livre, consulte aqui.