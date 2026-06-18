Marinha inicia construção do segundo navio reabastecedor na Turquia

Depois de ter dado o “primeiro passo” em janeiro na construção do navio reabastecedor Luís de Camões em estaleiros na Turquia, a Marinha Portuguesa anunciou o início da construção do segundo navio reabastecedor com a cerimónia do corte da primeira chapa do Navio da República Portuguesa (NRP) D. Dinis. Os dois navios exigem um investimento total de 200 milhões de euros, financiados pela Lei de Programação Militar.

A cerimónia do corte da primeira chapa do NRP D. Dinis realizou-se esta quinta-feira no estaleiro ADA Shipyard, em Tuzla-Istambul, na Turquia.

Este é o segundo de dois Navios Reabastecedores de Esquadra e Logísticos que vão reforçar a Marinha portuguesa — o primeiro foi batizado Luís de Camões — e que têm chegada prevista a Portugal em abril e dezembro de 2028.

Os novos navios têm como missão “aumentar a capacidade da esquadra e garantir o apoio logístico sustentado em operações militares nacionais e internacionais, bem como em missões de interesse público”, refere a Marinha Portuguesa em comunicado.

O NRP Luís de Camões e o NRP D. Dinis vão permitir levar até alto mar quase tudo, como “transporte e reabastecimento de Unidades Navais com combustível para navios e aeronaves, água potável, carga sólida geral e munições”, além de oferecerem “apoio logístico diversificado e funções hospitalares acrescidas para situações de catástrofe”.

Com 137 metros de comprimento, estes navios atingem uma velocidade máxima superior a 18 nós e contam com propulsão híbrida, combinando sistemas diesel e elétricos.

A guarnição será composta por 50 militares, havendo possibilidade para alojamento extra de mais 50 e capacidade temporária para mais de 100 pessoas.