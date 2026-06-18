Meta reforça controlos parentais com novas funcionalidades de IA

A nova configuração por predefinição para maiores de 13 anos no Facebook destina-se a ocultar conteúdos inadequados, nomeadamente na secção de notícias e nos "Reels".

A Meta reforçou as contas dos adolescentes com novos controlos parentais e novas funcionalidades potenciadas por inteligência artificial (IA) que se encarregam, entre outras coisas, de notificar os pais caso detetem pesquisas que insistam em temas sensíveis. Num comunicado publicado ‘online’, a tecnológica afirmou que implementou recentemente a classificação de conteúdos do Instagram para maiores de 13 anos a nível global, o que introduz novos ajustes nas contas de adolescentes.

A nova configuração por predefinição para maiores de 13 anos no Facebook destina-se a ocultar conteúdos inadequados para adolescentes em algumas das secções mais importantes da aplicação. A medida centra-se, concretamente, na secção de notícias (Feed) e nos “Reels”, além de limitar a capacidade dos adolescentes de interagirem com perfis, páginas, grupos e eventos que publiquem principalmente conteúdos inadequados.

As restrições aplicam-se de forma diferente consoante a aplicação e, por exemplo, no Messenger, limita-se a possibilidade de ver ‘links’ para conteúdos inadequados do Facebook, bem como de conversar com contas que costumam publicar conteúdos semelhantes. A Meta dispõe agora de funcionalidades potenciadas por IA que identificam contas de menores e baseiam-se principalmente na análise do contexto, estratégia a ser implementada no Instagram Reels, no Instagram Live e nos Grupos do Facebook.

Além disso, a tecnológica também utilizará a análise visual, que se encarrega de analisar fotografias e vídeos para encontrar pistas sobre a idade do utilizador. Aqui, a Meta faz uma distinção para evitar equívocos: não se trata de uma ferramenta de reconhecimento facial, mas de uma análise visual de elementos como a altura do utilizador ou a estrutura óssea.

Ao combinar ambas as tecnologias impulsionadas pela IA, a empresa garante que pode aumentar “significativamente” o número de contas de menores que identifica e elimina. Além disso, o Instagram passará a notificar os pais caso identifique pesquisas repetidas num curto período de tempo relacionadas com automutilação ou suicídio, funcionalidade disponível na União Europeia (UE).

A ‘gigante’ da tecnologia oferece ainda uma gestão centralizada para pais ou tutores através do ‘Family Center’, um espaço que centraliza a gestão da atividade dos filhos no Instagram, no Meta Horizon, no Facebook e no Messenger.