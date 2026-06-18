NATO vai modernizar a sua capacidade de dissuasão nuclear

O Grupo de Planeamento Nuclear (NPG, na sigla em inglês), o órgão máximo da NATO para assuntos de dissuasão nuclear, afirmou que os aliados concordaram em modernizar as capacidades nucleares da Aliança e fortalecer a sua capacidade de dissuasão nuclear, numa sessão ministerial regular da aliança militar.

“As forças nucleares estratégicas da Aliança continuam a ser a garantia suprema da segurança aliada e sustentam a arquitetura de dissuasão ampliada da NATO”, pode ler-se em comunicado da Organização do Tratado do Atlântico Norte.

Nesse sentido, a NATO vai continuar a modernizar as capacidades nucleares, a melhorar o planeamento estratégico e adaptar a postura de defesa face aos atuais desafios de segurança, numa altura em que os EUA reajustam a sua contribuição para o Modelo de Forças da Aliança Atlântica.

“Continuaremos a modernizar as nossas capacidades nucleares, a aprimorar o planeamento e a adaptar-nos para garantir que a dissuasão nuclear permaneça adequada à sua finalidade”, reiterou Mark Rutte, citado em comunicado da NATO.

O órgão da Aliança para matéria nuclear ainda enfatizou a importância de manter “uma postura nuclear segura, protegida, eficaz e credível para preservar a paz, prevenir a coerção e dissuadir a agressão”, reafirmando o compromisso da NATO nas “responsabilidades, riscos e encargos da defesa coletiva, investindo nos recursos, nas capacidades e nas forças necessárias para cumprir a missão nuclear” da aliança militar e demonstrar a sua unidade e determinação.

Todos os aliados da NATO, com exceção da França que optou por não participar, são membros do Grupo de Planeamento Nuclear (NPG) independentemente de possuírem ou não armas nucleares.