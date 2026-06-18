Novo Nissan LEAF recebeu o prémio “Editor’s Choice” nos Autotrader Drivers’ Choice Awards 2026

O novo Nissan LEAF foi distinguido com o prémio “Editor’s Choice” nos Autotrader Drivers’ Choice Awards 2026. Este galardão, resultado da escolha dos editores da AutoTrader, reconhece o modelo que mais se destacou entre todos os veículos avaliados pela equipa editorial da publicação britânica ao longo dos últimos 12 meses.

Erin Baker, Diretora Editorial da Autotrader, o maior marketplace automóvel do Reino Unido, afirmou: “O Nissan LEAF tem estado na linha da frente da revolução da mobilidade elétrica há mais de uma década. É, sem dúvida, uma referência no segmento, e esta nova geração combina conforto, autonomia e tecnologia num conjunto elegante, reforçado por credenciais ambientais de grande relevância”.

“Apreciámos particularmente a sua condução equilibrada, o design inteligente do habitáculo e o ecrã panorâmico curvo. Além disso, o novo LEAF é produzido em Sunderland utilizando 20% de energia renovável, sendo as restantes emissões compensadas. Desta forma, contribui para a economia circular e reduz ainda mais a sua pegada carbónica, posicionando-se entre os automóveis mais sustentáveis disponíveis no mercado. Um verdadeiro ícone”, acrescentou.

Por sua vez, James Taylor, Diretor-Geral da Nissan Motor GB, declarou: “Agradecemos à Autotrader este importante reconhecimento. Trata-se de mais um marco para o novo Nissan LEAF e de uma distinção que reforça a sua relevância no atual panorama da mobilidade elétrica. Enquanto mais recente modelo 100% elétrico da Nissan, o LEAF reúne o melhor do design, da tecnologia e da engenharia da marca. Sendo o primeiro veículo elétrico de terceira geração do mundo, dá continuidade ao legado pioneiro do LEAF, que ajudou a democratizar a mobilidade elétrica à escala global”.

Desde o seu lançamento, em 2010, o Nissan LEAF ultrapassou as 700 mil unidades vendidas em todo o mundo. Tal como as gerações anteriores, o novo modelo é produzido na fábrica da Nissan em Sunderland, no Reino Unido. Esta terceira geração assinala um novo capítulo na história do Nissan LEAF.

Desenvolvido de raiz para responder às exigências dos atuais utilizadores de veículos elétricos, mantém o espírito inovador que fez do modelo uma referência global na transição para a mobilidade de emissões zero. Disponível em Portugal com duas opções de bateria, de 52 kWh e 75 kWh, o novo Nissan LEAF oferece uma autonomia máxima de 622 km, velocidade de carregamento até 417 km em 30 minutos e um conjunto de tecnologias avançadas que garantem tranquilidade nas deslocações não só em cidade como em viagens longas.

Reconhecido internacionalmente desde o seu lançamento, o Nissan LEAF continua a afirmar-se como uma referência no segmento dos veículos elétricos. A distinção da AutoTrader vem juntar-se aos prémios de Vencedor Absoluto/Melhor Compacto do

Mundo nos Women’s Worldwide Car of The Year 2026 e à presença entre os três finalistas do World Car of the Year 2026.

A nova geração do LEAF está disponível no mercado nacional a partir de 29.990 euros (+ IVA) e ainda tem a oferta especial de lançamento de 3 anos de manutenção incluída. Para garantir a pré-reserva do novo Nissan LEAF, os clientes deverão aceder à página de pré-vendas criada para o efeito em leaf.nissan.pt, mediante o pagamento de um sinal no valor de 300 euros. Esta pré reserva permitirá assegurar prioridade no processo de encomenda e acesso às condições exclusivas da campanha de lançamento.