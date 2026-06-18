Oitante dá 10 milhões em dividendos ao Fundo de Resolução após lucrar 20 milhões em 2025

A Oitante lucrou 20,3 milhões de euros em 2025, menos 22,5% em relação ao ano anterior, e prepara-se para entregar metade desse resultado ao seu acionista, o Fundo de Resolução. Mas o dividendo poderá ser mais alto, segundo anunciou o veículo que gere os ativos que eram do Banif e que o Santander não quis comprar.

A descida dos lucros refletiu essencialmente a quebra nas receitas, que totalizaram os 37,7 milhões de euros no ano passado, um desempenho “suportado pela venda de ativos imobiliários, recuperação de crédito e rendimentos financeiros”, de acordo com o comunicado enviado às redações.

No final do ano passado ainda tinha 255 milhões de euros em imóveis na sua carteira, menos 29% em termos homólogos, enquanto o stock de crédito caiu 20% para 81,5 milhões.

Somaram-se resultados financeiros de 2,5 milhões de euros, “provenientes essencialmente de dividendos de participações e de juros de aplicações financeiras”.

Devolver pelo menos 85% do que recebeu

“Face ao desempenho alcançado, o conselho de administração propôs a distribuição de um dividendo de 10,1 milhões de euros ao Fundo de Resolução, acionista único, podendo este montante ser revisto até ao limite do resultado líquido do exercício, em função da evolução da liquidez e do processo de desinvestimento de ativos ao longo de 2026, até ao limite de

100% dos resultados do exercício, ou seja, 20,8 milhões de euros“, adianta a Oitante.

Ou seja, em dez anos de atividade, a entidade já distribuiu junto do Fundo de Resolução cerca de 186,2 milhões de euros em dividendos, mas o objetivo passa por pagar pelo menos 416 milhões ao acionista, ou seja, 85% dos 489 milhões de euros em recursos mobilizados pelo fundo liderado por Máximo dos Santos no âmbito da resolução do Banif, em 2015.

A Oitante, atualmente com 34 trabalhadores, salienta que desde a sua constituição já conseguiu gerar receitas na ordem dos 1,35 mil milhões de euros, o que permitiu o reembolso integral e antecipado dos 746 milhões de euros de dívida emitida aquando da sua criação.