Direto Ventura: “Não podemos criar a cultura de que despedir é bom e fácil”. Siga aqui
Sem acordo no Parlamento, Governo avançou com reforma laboral para o Parlamento. Ainda sem viabilização garantida, proposta começa a ser debatida pelos deputados esta quinta-feira.
Os deputados discutem esta quinta-feira a proposta de lei que altera o Código do Trabalho, cuja viabilização ainda não está garantida. O PS já disse que votará contra, enquanto o Chega deixou claro que só poderá ajudar a viabilizar estas mudanças mediante certas condições, como a descida da idade da reforma.
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