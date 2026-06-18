Plano de mobilidade urbana prevê 45 medidas a implementar no distrito de Évora até 2035

A criação de pequenos centros logísticos municipais, a regulação das cargas e descargas e a implementação de medidas de prioridade para autocarros são ações preconizadas no Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do Alentejo Central (PMUS AC).

O documento, consultado pela agência Lusa, define a estratégia neste domínio para o distrito de Évora até 2035, propondo um total de 45 medidas em 10 áreas de intervenção.

Segundo a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC), constituída pelos 14 municípios do distrito de Évora, o plano “estabelece uma visão integrada para promover uma mobilidade mais acessível, segura, eficiente e sustentável”.

Uma das medidas é a criação de ‘microhubs’, ou seja, pequenos centros logísticos municipais para “reorganizar a distribuição urbana de mercadorias, permitindo reduzir a circulação de veículos pesados em áreas urbanas sensíveis, melhorar a eficiência operacional e diminuir impactos ambientais”.

“No Alentejo Central, a presença de centros históricos com ruas estreitas, frentes pedonais e restrições de acesso reforça a necessidade de modelos logísticos mais adaptados ao contexto urbano”, é salientado no documento.

O PMUS AC prevê a instalação destes ‘microhubs’ perto das localidades, para receberem as mercadorias de diferentes operadores e, a partir daí, poderem ser distribuídas para o centro urbano em veículos de baixo impacto ambiental.

Outra das medidas passa pela regulação das operações de cargas e descargas, com vista a “organizar a logística urbana, reduzir conflitos no espaço público e aumentar a eficiência das entregas, particularmente em centros urbanos com elevada densidade comercial ou ruas estreitas”.

O documento preconiza a adoção de um regulamento que “assegure uma base comum de atuação, adaptável à realidade de cada município, mas garantindo coerência territorial e maior previsibilidade para operadores logísticos e comerciantes”.

O regulamento define zonas de carga e descarga delimitadas, com base em critérios de procura e localização comercial, janelas horárias ajustadas aos padrões reais de entrega e tempos máximos de permanência, pode ler-se.

Outra das medidas incluídas no plano passa pela implementação de corredores prioritários para autocarros, nomeadamente em dois eixos rodoviários de Évora, outros dois em Vendas Novas, um em Montemor-o-Novo e outro em Estremoz.

Esta medida visa “melhorar a regularidade e previsibilidade do transporte público, reduzir tempos de viagem e reforçar a confiança dos utilizadores”, de acordo com o documento.

A construção de bolsas de estacionamento periférico articuladas com o transporte público, modernização de paragens e interfaces, reforço da cobertura territorial e expansão do transporte flexível em zonas de baixa densidade são outras das propostas do PMUS AC, elaborado pela CIMAC.

E, entre outras medidas, são contemplados o reforço da rede de carregamento de veículos elétricos e estacionamento dedicado à mobilidade elétrica, integração tarifária e bilhética intermunicipal e renovação de frotas de transporta público e de recolha de resíduos.