Portugal admite participar em desminagem de Ormuz

O ministro da Defesa Nacional afirmou hoje que Portugal admite integrar operações de desminagem no Estreito de Ormuz com veículos não tripulados e está a estudar o reforço da sua participação nas missões da UE no Médio Oriente.

Em declarações aos jornalistas no final de uma reunião dos ministros da Defesa da NATO, em Bruxelas, Nuno Melo referiu que “grande parte da economia global” depende da livre navegação no Estreito de Ormuz e indicou que Portugal está a “estudar a possibilidade” de reforçar a sua participação em operações navais no Médio Oriente.

O ministro lembrou que Portugal já participou nas operações navais da UE Aspides, no Mar Vermelho, e Atalanta, no Oceano Índico.

“E ponderamos a possibilidade de reforço a três níveis. Um: de pessoal, no quartel-general. Segundo: no que tem que ver com a luta antiminas e aí com veículos não tripulados que serão entregues, se assim for decidido oportunamente. E também com a possibilidade de utilização de informações nacionais recolhidas via satélite e subaquáticas para esse esforço”, afirmou.

Nuno Melo indicou que “tudo isto que está a ser ponderado e será levado oportunamente a Conselho Superior de Defesa Nacional para que possa, nos termos da lei, ser decidido”.

Interrogado se isso significa que Portugal poderá participar em operações de desminagem no Estreito de Ormuz, o ministro da Defesa Nacional respondeu: “Se as condições se verificarem, Portugal poderá, com as nossas capacidades, participar nesse esforço.” “Com as nossas capacidades, não para além delas”, ressalvou.