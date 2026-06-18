Preços na produção industrial sobem 5,1% em maio à boleia da energia

O índice de preços na produção industrial (IPPI) cresceu 5,1% em maio, mais 1,3 pontos percentuais do que no mês anterior, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta quinta-feira.

Esta evolução reflete, sobretudo, o contributo do agrupamento da energia, cuja variação atingiu 19,5%, mais 2,3 pontos percentuais do que em abril. “Excluindo este efeito, o IPPI registou um aumento mais moderado de 2,4%”, contra 1,4% no mês precedente, refere o serviço estatístico.

Evolução da taxa homóloga do IPPI e dos respetivos agrupamentos

Já os agrupamentos de bens de consumo, bens intermédios e bens de investimento tiveram aumentos de 0,4%, 4,8% e 1,5%, respetivamente.

No que toca aos contributos para a taxa de variação homóloga, o agrupamento da energia contribuiu com 3,0 pontos percentuais, seguindo-se o de bens intermédios (1,7 pontos percentuais), o de bens de investimento e o de bens de consumo (ambos com 0,2 pontos percentuais).

A variação mensal fixou-se em 1,0% em maio, que compara com uma contração de 0,1% um ano antes. Este aumento resultou sobretudo do agrupamento de bens intermédios, que contribuiu com 0,8 pontos percentuais para a variação agregada, refletindo um crescimento de 2,2%.

Os agrupamentos da energia e de bens de consumo tiveram igualmente contributos positivos (0,2 e 0,1 pontos percentuais, respetivamente), associados a variações mensais de 1,4% e 0,2%. Por sua vez, os bens de investimento apresentaram uma descida de 0,3 (contra um aumento de 0,4% em maio do ano passado), traduzindo-se num contributo de -0,1 pontos percentuais.