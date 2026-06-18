Mundial 2026

Puma inaugura campo de futebol comunitário em Lisboa

 + M,

A Puma tenciona repetir o conceito de renovação de um campo de futebol comunitário até 2028, com uma edição no Porto prevista para 2027 e uma terceira edição em 2028.

A Puma, marca patrocinadora da Seleção Nacional, inaugurou um campo de futebol público renovado no bairro de Benfica, em Lisboa. A iniciativa realizou-se em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol e a Câmara Municipal de Lisboa, inserindo-se na sua estratégia global para os grandes momentos do futebol deste verão.

A marca colaborou com o street art local Kiam para transformar o campo numa obra de arte pública permanente e num espaço de futebol funcional. Para assinalar o lançamento, a Puma organizou um torneio de futebol de base 5 contra 5 com dez equipas locais, cujos jogadores foram selecionados através da rede de Maria Roque, uma figura de destaque no panorama do futebol feminino de Lisboa. Participou também uma equipa de influenciadores selecionada pela ContraCoutura, um dos principais coletivos portugueses de cultura urbana.

A Puma tenciona repetir o conceito até 2028, com uma edição no Porto prevista para 2027 e uma terceira edição em 2028. Todos os anos a marca pretende seguir o mesmo modelo: identificar um espaço comunitário dedicado ao futebol, colaborar com talentos criativos locais, organizar um torneio de base e “deixar o campo em melhores condições do que estava”, explica, em comunicado.

“A cultura do futebol vive-se nas ruas, nas comunidades e nos campos locais onde as pessoas jogam todos os dias. Com este projeto, criámos algo concreto para a comunidade de Benfica, enquanto demonstramos o papel mais abrangente que a Puma pretende desempenhar no futebol: inspirar e capacitar as pessoas através da ação, e não apenas com palavras”, refere Dominique Gathier, vp of teamsport da marca.

No âmbito da sua estratégia para o Mundial, a marca realizou o evento “Rolling Nations” em Nova Iorque — apresentou 11 equipamentos das seleções nacionais da Puma –, lançou uma coleção de vestuário de viagem (Coleção PUMA x Salehe Bembury TRVL WR) para todas as seleções nacionais que patrocina, apresentou a sua tecnologia Nitro ao mundo do futebol e promoveu uma narrativa cinematográfica sobre a seleção nacional portuguesa — vídeo “Portugal Hero”.

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