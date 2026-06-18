Quando a cultura se torna vantagem competitiva

Os resultados do questionário da Great Place To Work® às empresas mais recentemente certificadas revelam organizações com ambientes sólidos e coerentes, refletidos num índice de confiança de 82%, onde os colaboradores confiam. Mais do que números, estes resultados contam uma história de organizações em que as pessoas confiam, sentem orgulho e constroem, em conjunto, um ambiente positivo.

A confiança na liderança destaca-se com 83% na dimensão de “Credibilidade” e com mais de 64% dos colaboradores a afirmarem tem um elevado nível de confiança na sua equipa executiva. A liderança é percecionada como ética, próxima e transparente, reforçando a estabilidade e o alinhamento organizacional. Esta consistência reforça não só a confiança, mas também a estabilidade e a segurança organizacional.

"Identificámos que tínhamos uma cultura forte, próxima e muito baseada na confiança e entreajuda. Procurámos a Great Place To Work porque queríamos validar essa perceção junto da equipa, perceber onde podíamos melhorar e continuar a construir um ambiente onde as pessoas se sintam valorizadas, motivadas e envolvidas no crescimento da empresa.” Fábio Lima, CEO da Bolsa de Energia

O orgulho (83%) evidencia uma forte ligação emocional, com colaboradores que valorizam o seu trabalho e o impacto que geram, além de demonstrarem elevada predisposição para recomendar a empresa a amigos e familiares. Já a camaradagem (85%) reflete ambientes humano e próximo, onde as pessoas se sentem bem-vindos, apoiadas e livres para serem autênticas. A colaboração que vai muito além das relações profissionais é um dos principais diferenciadores das organizações certificadas.

Por último, referir que 82% dos colaboradores consideram a empresa um Excelente Lugar Para Trabalhar, reforçando a certificação Great Place To Work® como prova de uma cultura forte e consistente. Esta realidade é transversal a diferentes setores, dimensões e origens organizacionais, sendo acessível a qualquer empresa que coloque as pessoas no centro da sua estratégia.

"O principal gatilho para procurarmos a Great Place To Work foi um momento de consolidação organizacional aliado a uma ambição clara de evoluir para uma cultura mais estruturada, intencional e centrada nas pessoas. Apesar de já existirem iniciativas relevantes nas áreas de bem-estar, desenvolvimento e comunicação interna, sentimos a necessidade de medir de forma objetiva o impacto real dessas práticas na experiência dos colaboradores. Procurávamos um modelo reconhecido que nos permitisse transformar perceções em dados concretos e identificar, com maior rigor, os nossos pontos fortes e oportunidades de melhoria.” Leonor Machado, People &amp; Communication Manager na KLOG

Das 20 organizações recentemente certificadas, nove áreas de atividade distintas são representadas – incluindo serviços geriátricos, educação, transportes, indústria e serviços profissionais, etc. – e abrangem diferentes dimensões, desde micro a grandes empresas, bem como origens diversas. Destaca-se que 35% destas empresas obtiveram a certificação pela primeira vez, passando a beneficiar desta vantagem competitiva.

Empresas Recentemente Certificadas

Avila Spaces |Outros| 18 colaboradores

Com três localizações em Lisboa, é um dos flexoffices mais antigos e premiados da Europa, sendo o mais galardoado em Portugal.

Bolsa de Energia | Serviços Profissionais | 13 colaboradores

Empresa portuguesa que atua como broker independente na compra de eletricidade e gás natural, representando exclusivamente os interesses dos seus clientes junto dos principais comercializadores.

Captrain | Transporte | 111 colaboradores

Primeiro operador privado português de transporte ferroviário de mercadorias, oferecendo soluções sustentáveis e serviços logísticos integrados e adaptados.

Carl Zeiss Vision | Transformação & Produção | 281 colaboradores

Com escritórios em Lisboa e no Porto, e um laboratório de produção de lentes, em Setúbal, a Carl Zeiss Vision aposta na inovação e qualidade na produção e comercialização de lentes oftálmicas.

Centro Social Paroquial de São Bento da Ribeira Brava | Serviços Geriátricos | 277 colaboradores

IPSS que presta diversos serviços sociais, incluindo apoio a idosos e à comunidade, promovendo o bem-estar através de respostas integradas e de qualidade.

Dynargie | Educação & Formação | 18 colaboradores

Apoia empresas com formação e consultoria, criando soluções personalizadas que alinham pessoas, propósito e crescimento organizacional.

Huild – Building Solutions | Engenharia | 36 colaboradores

Consultoria financeira, que oferece soluções de projetos de arquitetura e engenharia, gestão de obras e manutenção de edifícios, com foco nos setores social e da saúde.

ICT Strypes | Tecnologias da Informação | 116 colaboradores

Empresa de desenvolvimento de software que cria soluções para sistemas complexos, com experiência em outsourcing e nearshoring. Trabalha em Agile, desenvolvendo projetos completos em colaboração com clientes internacionais.

KLOG | Transportes | 188 colaboradores

A KLOG Logistics é uma empresa portuguesa de logística e transportes, com presença internacional em mais de 120 países.

Klx | Tecnologias da Informação | 296 colaboradores

Subsidiária do Grupo Crédit Agricole, é um dos pilares tecnológicos do grupo que desenvolve soluções digitais e software para melhorar eficiência e experiência do cliente.

Locarent | Outros | 88 colaboradores

Empresa portuguesa especializada em renting, com mais de 20 anos de experiência e uma vasta frota sob gestão. Oferece soluções integradas de mobilidade para empresas e particulares, em vários segmentos.

MGEN | Serviços Financeiros & Seguros | 83 colaboradores

A MGEN é uma seguradora de saúde mutualista, focada na proteção e bem-estar, com um modelo solidário e sem fins lucrativos.

Ocean Network Express | Transporte | 41 colaboradores

Uma das principais empresas globais de transporte marítimo de contentores, com serviços regulares que cobrem mais de 100 países.

Schréder Hyperion | Engenharia | 82 colaboradores

A Schréder Hyperion é um centro de inovação focado no desenvolvimento de soluções smart city para um futuro mais sustentável.

Sensorpoint | Outros | 27 colaboradores

Foca-se na segurança eletrónica ao desenvolver soluções de prevenção, deteção e combate a riscos. Atua com inovação e responsabilidade para proteger pessoas, organizações e infraestruturas.

Servier | Biotecnologia & Farmacêutica | 144 colaboradores

Presente em Portugal desde 1964, desenvolve tratamentos inovadores para doenças cardiovasculares, imunoinflamatórias, neuropsiquiátricas, cancros e diabetes.

TD SYNNEX | Tecnologia da Informação | 208 colaboradores

A TD SYNNEX é um distribuidor global de soluções tecnológicas que liga fabricantes, parceiros e clientes para impulsionar crescimento e inovação.

Universidade Europeia /IPAM | Educação & Formação | 591 colaboradores

Instituição de ensino superior que combina ensino, investigação e estudo, preparando profissionais e líderes para um contexto global.

Vizta | Gestão Imobiliária | 31 colaboradores

A VIZTA é uma empresa imobiliária que desenvolve soluções de habitação acessíveis e sustentáveis, focadas na inovação e qualidade arquitetónica.

Wire IT | Tecnologia da Informação | 48 colaboradores

Empresa de IT especializada em apoiar a transformação organizacional através de competências técnicas e processos baseados em IA.