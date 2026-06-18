Segurança Social

Reestruturação permite afastar diretores da Segurança Social próximos do PS

  • ECO
  • 9:02

Só na última semana, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social concretizou a a saída de mais nove dirigentes distritais, alguns dos quais com mandato até 2028.

Até ao final de maio, os dois governos liderados por Luís Montenegro já tinham substituído oito diretores de centros distritais da Segurança Social: seis deles porque terminaram o mandato, um por motivo de falecimento e ainda outro que pediu para sair do cargo.

Escreve o Observador (acesso pago) que ao longo da última semana, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social concretizou a saída de outros nove dirigentes distritais, alguns dos quais com mandato até 2028: em Aveiro, Leiria, Setúbal, Castelo Branco, Porto, Faro, Coimbra e Guarda.

A vaga de substituições teve como justificação a reestruturação da Segurança Social aprovada pelo Executivo de coligação da AD, que o Partido Socialista sugere ter sido uma “fachada” para fazer nomeações partidárias, sublinha ainda a publicação digital.

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