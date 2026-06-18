Regulador da aviação civil autoriza realização do Air Invictus na véspera do festival

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) já autorizou a realização do Air Invictus, que vai decorrer entre sexta-feira e domingo nas cidades do Porto, Gaia, Maia e Matosinhos, disse o regulador da aviação civil à agência Lusa.

A autorização emitida pela ANAC surge praticamente na véspera do arranque do festival aeronáutico, que inclui exibições aéreas, considerado pela organização como “o maior evento aéreo e aeroespacial alguma vez organizado em Portugal”.

Em 10 de junho, após questionando pela Lusa, o regulador da aviação civil explicou que ainda não tinha proferido decisão sobre o pedido de realização do festival aeronáutico, sublinhando que o mesmo estava em fase de avaliação técnica.

Na ocasião, a ANAC justificou que o promotor do evento tinha apresentado alterações no início dessa semana, que abrangiam diversos domínios, acrescentando que a avaliação incidia sobre as diversas atividades que o promotor pretendia integrar no evento.

“A decisão final será proferida após a conclusão da análise dos novos elementos apresentados e terá por base critérios exclusivamente relacionados com a segurança operacional, a proteção de terceiros (no solo e no ar) e o cumprimento do enquadramento legal e regulamentar aplicável ao evento e a cada uma das operações nele integradas”, explicou, há uma semana, o regulador.

Numa mensagem enviada à Lusa, assinada pelo fundador do Air Invictus, a organização diz que já recebeu por parte da ANAC “a licença necessária para a realização do evento que terá lugar nos dias 19, 20 e 21 de junho no Porto, Gaia, Maia e Matosinhos”

“A organização do Air Invictus agradece à ANAC o espírito elevado e construtivo demonstrado ao longo dos últimos quatro meses para a concretização daquela que será a maior celebração aeronáutica alguma vez realizadas em Portugal”, sublinha Luís Castro.

A organização do Air Invictus anunciou também ter chegado a acordo com os operadores turísticos do rio Douro, garantindo a atribuição de um valor compensatório às empresas por eventuais prejuízos relacionados com o Air Invictus.

Na sexta-feira, a Associação das Atividades Marítimo-Turísticas do Douro (AAMTD) lamentou que o evento tenha sido construído como “começar uma casa pelo telhado” e questionou a falta de planeamento do rio, falando em “tremenda perda de negócio”.

Lembrando que os operadores têm de ser indemnizados pelas perdas que possam ter, até dado o “encaixe previsto” do operador do evento aéreo, o elemento da direção Hugo Bastos considerou que o processo “não começou da melhor forma”, nomeadamente devido à então ausência de autorização da ANAC.

Nove anos depois de os aviões da Red Bull Air Race terem competido sobre o rio Douro, a animação do novo festival Air Invictus irá repartir-se, entre sexta e domingo, pelo Porto, Gaia, Maia e Matosinhos

Às acrobacias e corridas dos melhores pilotos do mundo, irão juntar-se o desfile de modelos clássicos e contemporâneos civis e militares, música e um espetáculo de drones, num total de 15 eventos.

A cerimónia oficial está marcada para sexta-feira pelas 18:30 no CEiiA em Matosinhos. Durante o fim de semana, paralelamente à competição, haverá, nos céus do Douro, a ‘performance’ de pilotos nacionais e internacionais especialistas em acrobacias aéreas, um lote que inclui o veterano Luís Garção.

A Força Aérea Portuguesa estará presente com aeronaves históricas de várias épocas, algumas estarão em exposição nas margens do Porto e Gaia.

Haverá ainda espaço para concertos, batalhas de DJ’s e muita animação aérea nas margens do Porto e de Vila Nova de Gaia ao longo de sábado a domingo.

No Aeródromo da Maia, durante os três dias, a Expo Air Invictus apresenta uma exposição de aeronaves civis e militares, atividades e demonstrações.

No final de dezembro de 2025, o ministro da Economia, Castro Almeida, estimava, na apresentação do festival, que o Air Invictus poderá gerar uma receita superior a 100 milhões de euros.

O evento conta com um apoio de 3,89 milhões de euros do Turismo de Portugal e 1,5 milhões das câmaras do Porto, Gaia, Matosinhos e Maia.