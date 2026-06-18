Rússia ameaça a Ucrânia com ataques em grande escala após bombardeamentos em Moscovo

A Rússia ameaçou esta quinta-feira a Ucrânia com novos bombardeamentos em grande escala, em resposta a um forte ataque ucraniano na região de Moscovo, que teve como alvo principal uma importante refinaria de petróleo.

Questionado sobre esta grande ofensiva na capital russa, o chefe da diplomacia de Moscovo, Serguei Lavrov, reiterou que o Presidente, Vladimir Putin, já tinha anunciado ataques em grande escala contra a Ucrânia. “As nossas forças armadas estão a trabalhar nisso e vão continuar a fazê-lo”, disse Lavrov aos jornalistas.

A Ucrânia atingiu esta manhã uma refinaria de petróleo na região de Moscovo pela segunda vez numa semana, levando à interrupção de voos nos aeroportos da capital, num dos maiores ataques com drones desde o começo da guerra, há mais de quatro anos.

Vários projéteis atingiram as instalações nos arredores da cidade, confirmou o presidente da Câmara de Moscovo, Serguei Sobyanin, que posteriormente indicou que o incêndio resultante do ataque já tinha sido “em grande parte contido”.

Grandes colunas de fumo negro saíam esta manhã da refinaria da Gazpromneft, no distrito de Kapotnya, no sudeste de Moscovo e a cerca de 15 quilómetros do Kremlin, testemunhou um jornalista da agência de notícias France-Presse (AFP) no local, enquanto a fuligem do incêndio se misturava com a chuva que caía sobre a cidade entre o mau cheiro persistente.

Helicópteros foram mobilizados para combater as chamas, disse a AFP.

Esta ofensiva aérea ocorreu quando Putin recebeu os principais líderes asiáticos numa cimeira em Kazan, cerca de 700 quilómetros a leste de Moscovo, com a continuidade do fornecimento de hidrocarbonetos russos na agenda.

Esta refinaria, que já tinha sido atingida por um ataque aéreo ucraniano na terça-feira, fornece mais de um terço das necessidades de combustível da capital russa, em particular para os aeroportos, de acordo com informações disponíveis no ‘site’ oficial.

As forças de Kiev têm atacado repetidamente instalações petrolíferas russas, visando reduzir as receitas de Moscovo para financiar a invasão da Ucrânia e algumas regiões registam escassez de combustível.

O ataque com dezenas de drones ocorreu horas depois de o Presidente ucraniano ter indicado que estava coordenado com os líderes norte-americano, Donald Trump, e francês, Emmanuel Macron, e que obteve importantes promessas de apoio adicional durante a cimeira do G7 desta semana em França.

Volodymyr Zelensky observou que o bombardeamento da refinaria é uma “resposta totalmente justificada” aos ataques russos contra as cidades e comunidades ucranianas.

“O essencial é que o povo russo está a começar a perceber que um homem, Putin, está a travar esta guerra, enquanto as pessoas comuns pagam o preço total”, acrescentou numa mensagem áudio enviada à imprensa.

O Ministério da Defesa russo indicou que os sistemas antiaéreos abateram 555 drones ucranianos durante a última noite em várias regiões, tendo sido intercetados quase 200 que se aproximavam de Moscovo.

Este é o maior ataque a Moscovo em pelo menos dois anos, informou a agência de notícias oficial russa Tass.

Rússia e Ucrânia continuam a lançar ataques aéreos contra os respetivos territórios, ao mesmo tempo que prosseguem os combates terrestres nas frentes terrestres, onde as forças russas não conseguem conquistas de relevo e, em certas áreas, até estão a recuar.

As negociações de paz promovidas pelos Estados Unidos estão quase paradas desde o início da guerra no Médio Oriente, em 28 de fevereiro.

As partes continuam separadas pelas questões essenciais do futuro das regiões ocupadas pela Rússia na Ucrânia e garantias de segurança a Kiev para prevenir uma nova agressão russa.