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Seguradora Bupa lança programas digitais de sono, equilíbrio emocional e hábitos saudáveis

  • ECO Seguros
  • 15:34

A seguradora reforça a aposta na saúde preventiva com ferramentas personalizadas de gestão do sono, stress e hábitos de vida saudáveis.

A Bupa Portugal lançou novos programas digitais de bem-estar na sua aplicação móvel, focadas na prevenção e no acompanhamento personalizado do utente.

Javier Ibañez, Diretor Geral da Sanitas Seguros. “A tecnologia permite-nos oferecer um acompanhamento contínuo, personalizado e focado na prevenção, promovendo hábitos que contribuem para uma melhor qualidade de vida”.

Os novos serviços disponíveis cobrem três áreas principais: gestão do sono, equilíbrio emocional e adoção de hábitos de vida saudáveis. Através da app, os utilizadores conseguem aceder a planos personalizados, conteúdos especializados e ferramentas de monitorização da sua evolução ao longo do tempo, explicam em comunicado.

“Queremos estar cada vez mais próximos dos nossos clientes através de soluções digitais que facilitem a gestão da saúde no dia a dia”, afirmou Javier Ibañez, Diretor Geral da Sanitas Seguros, empresa ibérica pertencente ao grupo Bupa. “A tecnologia permite-nos oferecer um acompanhamento mais contínuo, personalizado e focado na prevenção, promovendo hábitos que contribuem para uma melhor qualidade de vida.”

O lançamento surge num contexto de maior preocupação com a saúde mental e preventiva. Segundo a Organização Mundial da Saúde, fatores como o stress, a má qualidade do sono e os estilos de vida sedentários têm impacto direto na saúde física e mental, reforçando a importância do acompanhamento contínuo.

Atualmente, em Portugal, a Bupa disponibiliza dois seguros: o Bupa Mais Saúde e o Bupa Saúde Conecta, tendo entrado no mercado português em maio de 2025. Atualmente comercializa os seus produtos através da rede de mediação e também através de venda online.

Fundada em 1947, no Reino Unido, é uma multinacional especializada em saúde, com mais de 60 milhões de clientes em todo o mundo. Opera através da oferta de seguros de saúde e serviços em hospitais, clínicas, centros médicos, laboratórios, lares de idosos e unidades odontológicas.

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