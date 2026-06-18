Shortlist: do São João ao Algarve passando por Cascais

Esta Shortlist reúne propostas que atravessam gastronomia portuguesa e experiências desenhadas para momentos de exceção. Da esplanada em Cascais ao rio Douro, dos jardins do Octant Praia Verde a um dos mais marcantes objetos de design dos últimos anos, esta é a seleção desta semana.

1. São João visto do Douro

Na noite mais emblemática da Invicta, a Living Tours volta a assinalar o São João a partir do rio Douro, com programas pensados para a noite de 23 de junho. Entre o Porto e Vila Nova de Gaia, a proposta combina navegação, jantar, música e uma perspetiva privilegiada sobre o fogo-de-artifício. A principal novidade deste ano é a possibilidade de alugar de embarcações privadas. Estão disponíveis barcos com capacidade para dez, 12 e 18 pessoas, com passeio privado de três horas pelo Douro, jantar a bordo e vista sobre o espetáculo pirotécnico. Há ainda uma opção premium, mais prolongada, que inclui passeio ao pôr-do-sol, jantar, lançamento do tradicional balão de São João e uma paragem estratégica para assistir ao fogo.

2. Bougain leva marisco e clássicos de verão ao jardim de Cascais

O Bougain Restaurant & Garden Bar renovou a carta para a estação quente, mantendo como ponto de partida a relação com o jardim que marca a experiência do restaurante em Cascais. A nova proposta, assinada pela chef Diana Roque, combina ingredientes frescos, sabores de verão e referências às cozinhas portuguesa, francesa e italiana. Ficam alguns dos pratos associados ao Bougain desde a abertura, em 2023, entre os quais o trio de Wellingtons, o arroz de carabineiros e citrinos e os profiteroles. As novidades concentram-se sobretudo nas entradas e nas sugestões pensadas para a esplanada, como o atum laminado levemente curado com laranja, alcaparras e molho de citrinos, a burrata com salada de inspiração algarvia e o gaspacho de matriz alentejana. Há também um plateau de marisco Bougain, concebido para partilhar, que reúne meia lagosta, sapateira recheada à portuguesa, ostras, mexilhões em escabeche e camarões cozidos da costa. Nos pratos principais, a carta introduz ainda atum à provençal, polvo assado com húmus, legumes grelhados e molho romesco, e plumas de porco preto com coleslaw de alperce, grãos de mostarda e batata chip.

3. Octant Praia Verde recupera jantares a quatro mãos no Algarve

O Octant Praia Verde voltou a receber as Quartas À TERRA, uma série de jantares de partilha que decorre duas vezes por mês durante o verão. Segundo a unidade hoteleira, a iniciativa transforma o restaurante do hotel num ponto de encontro entre chefs convidados, produtores de vinho algarvios e hóspedes ou visitantes, num formato intimista centrado na gastronomia regional. Na nova temporada, o chef anfitrião Jerónimo Ferreira, que chegou ao Octant Praia Verde em abril, convida chefs nacionais para criar menus exclusivos a quatro mãos. Cada jantar tem apenas 20 lugares disponíveis e começa às 19h30 nos jardins, com um momento de boas-vindas, antes de seguir para um menu de degustação composto por duas entradas, dois pratos principais e sobremesa. O menu tem o valor de 120 euros por pessoa e inclui a harmonização com seis vinhos selecionados. As reservas são necessárias e preferencialmente com antecedência mínima de 24 horas, através do site do hotel algarvio.

4. Maison Margiela leva as Tabi à bailarina em pele nappa

A Maison Margiela revisita uma das suas peças mais reconhecíveis nas bailarinas Tabi, uma versão em pele nappa macia que aproxima a silhueta da bailarina clássica da linguagem conceptual da casa. O modelo mantém a biqueira dividida Tabi, que se tornou uma assinatura visual da marca desde a sua primeira coleção, em 1989, uma construção que remete para a meia japonesa tradicional do século XV com o mesmo nome, uma referência que Martin Margiela transformou num gesto de rutura dentro do vocabulário da moda contemporânea. Para a maison, este modelo, revisitado em diferentes formatos ao longo das coleções, consolida-se como uma das peças mais identificáveis do universo Margiela. As bailarinas estão disponíveis no site da marca por 850 euros.

5. Jägermeister lança edição limitada inspirada no Mundial de Futebol

A Jägermeister assinala o Mundial de Futebol de 2026 com uma edição limitada de garrafas criada sob o mote “United in the Game”. Segundo a marca, cerca de um milhão de unidades especiais estão já disponíveis em mais de 20 países, incluindo Portugal, numa campanha que aproxima o universo das bebidas espirituosas da cultura global dos adeptos. A icónica garrafa verde da Jägermeister surge nesta edição com 18 designs diferentes, inspirados em camisolas de futebol clássicas e em códigos visuais associados a vários países. Os rótulos procuram refletir elementos da cultura de bancada, da identidade nacional e da linguagem gráfica que acompanha as grandes competições internacionais.

6. Sofia Coppola revisita Marc Jacobs em livro de arquivo e memória

A A24 e a editora de arte contemporânea MACK lançaram “MARC BY SOFIA”, livro assinado por Sofia Coppola sobre Marc Jacobs. A publicação acompanha o documentário Marc by Sofia e parte da relação criativa e pessoal que une a realizadora norte-americana ao designer há mais de duas décadas. Com 200 páginas, o livro reúne imagens de arquivo, campanhas, fotografias privadas, esboços de estúdio e conversas entre Coppola e Jacobs. O percurso atravessa diferentes momentos da carreira do criador, da formação na Parsons School of Design à coleção grunge apresentada na Perry Ellis, passando pela direção artística da Louis Vuitton e pela afirmação da marca que leva o seu nome. A publicação dedica ainda atenção aos bastidores do desfile de 2024 inspirado no imaginário das paper dolls, revelando o processo de trabalho de Jacobs entre referências culturais, construção visual e encenação de moda. O formato aproxima-se de um scrapbook, em linha com a estética de colagem que atravessa parte significativa do universo do designer. O livro está disponível no site da editora.

As escolhas da Shortlist são editorialmente selecionadas pelo ECO Avenida.