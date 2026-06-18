Sonae Sierra e Solive investem 55 milhões em 331 casas de renda acessível no Porto

A Sonae Sierra e a Solive vão investir 55 milhões de euros na construção de 331 novas casas de renda acessível na freguesia de Campanhã, no Porto. Num primeiro momento, o município assume-se como senhorio por um período máximo de 25 anos, cabendo-lhe fazer o subarrendamento. O empreendimento “Cartes Living”, apontado pelas duas empresas e autarquia como sendo o ” maior projeto Build to Rent do país“, estará pronto a habitar em 2029.

O anúncio foi feito esta quinta-feira por Alexandre Fernandes, administrador da área de desenvolvimento imobiliário da Sonae Sierra, à margem da sessão de assinatura do contrato-promessa de arrendamento com a autarquia da Invicta. Através do programa “Porto com Sentido”, o município fará a gestão do subarrendamento das 331 casas na Alameda de Cartes, nas imediações da estação ferroviária de Campanhã, distribuídas por dois edifícios, um com oito pisos e outro com 14.

Para o presidente da Câmara do Porto, o modelo “Build to Rent é muito interessante na perspetiva da política pública com preços abaixo dos praticados no mercado”, além de permitir “uma política direcionada e efetiva de se ter habitação no Porto para a classe média e classes mais jovens que [a autarquia] não quer afastar da cidade”.

(em atualização)