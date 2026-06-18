Em atualização Sonae Sierra e Solive investem 55 milhões em 331 casas de renda acessível no Porto
Mais de três centenas de fogos serão colocados no mercado habitacional do Porto com renda acessível. Município assume responsabilidade por um máximo de 25 anos.
A Sonae Sierra e a Solive vão investir 55 milhões de euros na construção de 331 novas casas de renda acessível na freguesia de Campanhã, no Porto. Num primeiro momento, o município assume-se como senhorio por um período máximo de 25 anos, cabendo-lhe fazer o subarrendamento. O empreendimento “Cartes Living”, apontado pelas duas empresas e autarquia como sendo o ” maior projeto Build to Rent do país“, estará pronto a habitar em 2029.
O anúncio foi feito esta quinta-feira por Alexandre Fernandes, administrador da área de desenvolvimento imobiliário da Sonae Sierra, à margem da sessão de assinatura do contrato-promessa de arrendamento com a autarquia da Invicta. Através do programa “Porto com Sentido”, o município fará a gestão do subarrendamento das 331 casas na Alameda de Cartes, nas imediações da estação ferroviária de Campanhã, distribuídas por dois edifícios, um com oito pisos e outro com 14.
Para o presidente da Câmara do Porto, o modelo “Build to Rent é muito interessante na perspetiva da política pública com preços abaixo dos praticados no mercado”, além de permitir “uma política direcionada e efetiva de se ter habitação no Porto para a classe média e classes mais jovens que [a autarquia] não quer afastar da cidade”.
(em atualização)
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