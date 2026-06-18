Sumol reforça que “a vida não foi feita para saber a pouco” e revela nova assinatura

"Sumol. Sabe a muito." é a nova assinatura da marca e dá o mote a uma campanha nacional multiplataforma assinada criativamente pela McCann Portugal e com planeamento de meios da Initiative.

A Sumol conta com uma nova assinatura “Sumol. Sabe a muito”, de forma a reforçar o seu posicionamento em torno da autenticidade e do seu sabor, mantendo uma relação próxima com as diferentes gerações de consumidores. Este reforço é acompanhado por uma campanha nacional que assinala uma nova etapa na comunicação.

A partir da sua verdade de que conta com um “sabor único que a acompanha desde 1954”, a marca lança um novo olhar sobre a forma como vivemos, nos relacionamos e valorizamos os momentos que realmente importam. “A campanha nasce de uma reflexão simples. Numa altura em que procuramos viver de forma mais intensa e verdadeira, muitas experiências acabam por ‘saber a pouco’. Entre rotinas aceleradas, distrações constantes e relações cada vez mais superficiais, Sumol convida os portugueses a redescobrirem o valor dos momentos autênticos, daqueles que ficam na memória e que sabem a muito”, explica a marca, em comunicado.

Sob o conceito criativo “A vida não foi feita para saber a pouco”, são representados quatro momentos com vivências muito distintas, desde a celebração de final de licenciatura, ao beijo numa tarde de verão, passando pelos aniversários na casa da avó e, terminando, naquela viagem com os amigos pela costa portuguesa.

“Esta nova assinatura nasce de uma verdade que sempre distinguiu Sumol — o seu sabor único. A partir dessa característica construímos uma mensagem mais ampla sobre a autenticidade dos momentos e a forma como os devemos viver, que é, efetivamente estar lá e acreditar que, mesmo curtos, sabem a muito, tanto para os que os estão a viver agora, como para os que se recordam de quando os viveram!”, explica Rita Geraldes, soft drinks marketing manager da Sumol+Compal, citada em comunicado.

A campanha estará presente numa primeira fase, em televisão, digital e outdoor, através de quatro filmes de 20 segundos e de uma presença alargada em meios digitais e publicidade exterior. Ao longo dos próximos meses, Sumol continuará a desenvolver este território criativo através de novas ativações e conteúdos, numa estratégia de continuidade que se prolongará até ao final do ano. A campanha conta com produção da Trix, criatividade da McCann Portugal e planeamento de meios da Initiative.