TAP deve pagar perto de 5,5% para emitir 300 milhões de euros a cinco anos

A TAP deverá pagar uma taxa de juro de perto de 5,5% para emitir 300 milhões de euros em dívida a cinco anos durante esta quinta-feira, noticia a agência Bloomberg.

Citando uma fonte familiarizada com a operação, a agência diz que a companhia aérea portuguesa deverá pagar “mid 5%s”, ou seja perto de 5,5%, com a taxa final a ser estabelecida esta quinta-feira.

Na quarta-feira, a agência tinha noticiado que a TAP estava no mercado para emitir dívida adiantando que a companhia aérea estava a realizar encontros virtuais com investidores institucionais.

Segundo a agência financeira, a TAP organizou uma teleconferência global com investidores na manhã de quarta-feira, seguida de “pequenas reuniões em grupo”, também em formato remoto e que se estenderiam até quinta-feira.

Os joint global coordinators & physical book runners são o Citi e o Crédit Agricole CIB, enquanto os joint book runners são o BofA e o Morgan Stanley, adiantou a agência.

A TAP anunciou no final da semana passada que finalizou os processos de alienação das suas participações na Cateringpor e na SPdH, concluindo os últimos compromissos do Plano de Reestruturação do Grupo TAP assumidos com a Comissão Europeia em 2021 e no qual o Estado português injetou 3,2 mil milhões de euros.

A companhia aérea adiantou, em comunicado enviado nessa altura, que após uma redução do capital social cumpriu o compromisso de um reembolso parcial do auxílio de Estado, no montante de 24,99 milhões de euros.

Já esta terça-feira, Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e Transportes anunciou que o vencedor da privatização da TAP só no verão de 2027 poderá entrar efetivamente no capital na transportadora, culpando “esta Europa se calhar demasiado burocrática e penalizadora dos tempos de decisão”.

Porém, o ministro frisou que o grupo que será escolhido em setembro deste ano poderá, ainda em 2026, ficar com a cogestão da companhia de aviação em conjunto com a administração da TAP.