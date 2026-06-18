Taxa Euribor cai a três, a seis e a 12 meses

A Euribor caiu esta quinta-feira a três, a seis e a 12 meses face a quarta-feira, após ter tocado um máximo desde março de 2025 no prazo mais curto. Com estas alterações, a taxa a três meses, que recuou para 2,386%, continuou abaixo das taxas a seis (2,606%) e a 12 meses (2,748%).

A taxa Euribor a seis meses , que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, desceu 0,001 pontos, fixando-se em 2,606% .

, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, desceu 0,001 pontos, . No prazo de 12 meses , a taxa Euribor também caiu, para 2,748% , menos 0,011 pontos do que na quarta-feira.

, a taxa Euribor , menos 0,011 pontos do que na quarta-feira. No mesmo sentido, a Euribor a três meses recuou, ao ser fixada em 2,386%, menos 0,031 pontos do que na quarta-feira, em que atingiu um novo máximo desde março de 2025, de 2,417%.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a abril indicam que a Euribor a seis meses representava 39,56% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,53% e 24,55%, respetivamente.

Como antecipado pelo mercado, na passada quinta-feira, o Banco Central Europeu (BCE) decidiu na reunião de política monetária subir, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras, designadamente em 0,25 pontos percentuais.

Na anterior reunião, em 30 de abril, o BCE manteve as taxas diretoras, pela sétima reunião de política monetária consecutiva, como também tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 22 e 23 de julho em Frankfurt.

Em maio, a média mensal da Euribor subiu, de novo, nos três prazos, mas de forma menos acentuada do que em abril: a três meses avançou 0,051 pontos, para 2,226%; a seis meses aumentou 0,082 pontos, para 2,536%; e a 12 meses cresceu 0,057 pontos, para 2,804%.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.