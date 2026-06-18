Transportes

Táxis mudam preços e acabam com suplemento da bagagem

  • ECO
  • 9:01

Cálculo do preço da viagem passa a ser composto pela bandeirada de dois euros (contra atuais 3,25 euros), pela distância percorrida (valor por quilómetro) e pelo tempo de viagem (valor/hora).

A fórmula de cálculo de preços das viagens nos táxis vai mudar. Agora, vão cobrar apenas o suplemento de chamada, que passa a ser de 80 cêntimos, caindo os restantes, como o de transporte de bagagem.

O cálculo do preço da viagem passa a ser composto pela bandeirada (valor fixo sem ligação com a distância, que passa a ser de dois euros, em vez dos atuais 3,25 euros), pela distância percorrida (valor por quilómetro) e pelo tempo de viagem (valor/hora), noticia o Público (acesso pago).

As medidas constam do novo regulamento elaborado pela Autoridade da Mobilidade e Transportes (AMT), que entra em vigor na sexta-feira. Os taxímetros têm de ser adaptados ao novo tarifário no prazo máximo de 70 dias após a entrada em vigor do regulamento, ou seja, até ao final de agosto.

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