Transportes públicos gratuitos? É preciso deixar recursos para aumentar a oferta, avisam operadores

Os operadores de transporte de passageiros defendem que é preciso assegurar a sustentabilidade financeira na nova geração de contratos, de modo a evitar que o contrato termine prematuramente ou tenha de ser reequilibrado, como aconteceu com a maioria dos contratos de primeira geração. Num momento em que se fala de temas como a descarbonização ou a transição energética, as empresas do setor criticam a proliferação da gratuitidade dos passes e avisam que é preciso haver recursos para aumentar a oferta.

“Os [primeiros] contratos tiveram e têm muitos problemas. A maioria dos contratos precisaram de ser reequilibrados, por falta de sustentabilidade inicial”, atirou Luís Cabaço Martins, administrador do Grupo Barraqueiro, o maior operador de transporte de passageiros, defendendo a inclusão de cláusulas de atualização de preços ao longo do tempo. “Não vale a pena tentar poupar na atualização só porque é muito, porque se não se fizer muito o contrato acabará para acabar por falta de sustentabilidade“, destacou, num debate na conferência Contratos de Serviço Público de Passageiros de 2.ª Geração, da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), que decorreu esta quarta-feira no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, em Matosinhos.

Para o responsável, é preciso “criar condições para que todas as pessoas possam usar transportes públicos”, mostrando-se crítico em relação “à proliferação dos gratuitos porque há um fator de recursos económicos irreversíveis” e é necessário “reservar alguns recursos para aumentar oferta”.

Sérgio Soares, presidente da Transdev Portugal, concordou que os recursos não são inesgotáveis e destaca que “a próxima geração de contratos vai ter carga de investimento incomparavelmente superior. Tem de ser dessa forma porque as pessoas exigem, o ambiente exige e os concursos vão ter exigências de investimento muito superior”.

Também Ana Paula Vitorino, presidente da AMT, que esta quarta-feira apresentou as suas recomendações para os contratos de serviço público de passageiros de segunda geração, argumentou que a “gratuitidade não pode ser o sistema reinante“.

“Estamos a retirar capacidade financeira para suportar investimentos que consideramos prioritários ao resto“, reforçou a líder do regulador. “A maioria das gratuitidades surgem a priori, não se sabe quanto custa — imagino que sejam milhões — e depois ficamos muito espantados que o interior continua a não ter oferta. Pode ser muito barato, mas se o autocarro não passa…”, lamentou.

Ainda em relação ao tema do preço dos contratos, Luís Miguel Osório, presidente da STCP Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, concordou que “pôr sempre o menor preço acaba sempre mal”, defendendo “encontrar contratos que não nos obriguem a gastar centenas de milhares de euros a seguir. Façam-se contratos que já prevejam estas distorções que existem e estes pontos da economia que são variáveis”, apelou.

Sobre os desafios que os autocarros enfrentam, como ficarem presos no trânsito, os operadores desafiaram as autoridades de transportes e o poder político para criar os chamados corredores bus. “Quando o problema é atrasos este é um problema que já devia estar resolvido, para as pessoas afinarem o seu sentido crítico em relação ao serviço”, atirou Cabaço Martins. “O carro particular é imbatível em tudo, menos no preço“, criticou.

Também Ana Paula Martins destacou que “se os autocarros andam metidos no meio do trânsito não há condições para fazer velocidades maiores. Acredito que todos os municípios, presidentes de câmara estarão interessados em aumentar a eficiência dos espaços públicos”, disse.

Passageiros à frente dos operadores

Já num outro debate, responsáveis de autoridades de transportes aplaudiram o facto de os novos contratos colocarem os utilizadores nas prioridades. “Os contratos devem ter o foco nas pessoas, não nos operadores“, realçou Paulo Ferreira, administrador da TMP Transportes Metropolitanos do Porto.

“Quando me sento com um operador não quero estar a discutir caráter do contrato, quero estar a discutir qualidade do serviço“, reforçou, defendendo ainda que é preciso “capacitar também as autoridades, para que “no futuro tenham muito maior capacidade do que têm hoje” e possam “reduzir esse custo para os operadores”.

Uma ideia apoiada por Carlos Humberto Carvalho, presidente da IML, Transportes Metropolitanos de Lisboa. “A primeira questão essencial é existimos para servir as populações e ajudar ao desenvolvimento. Precisamos de mais financiamento, melhor transporte“.

Com as duas grandes áreas metropolitanas a enfrentarem uma procura crescente, Paulo Ferreira quer ver as autoridades a assumirem mais responsabilidades para ajudar a melhorar a oferta, defendendo que as “autoridades devam ser proprietárias ou a qualquer momento assumir a frota dos operadores. Ter capacidade de assumir esses meios, os autocarros, mas também os meios humanos”.