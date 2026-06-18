Vem aí muito calor. Governo reforça vigilância contra incêndios e admite tomar medidas no São João

O Governo anunciou esta quinta-feira o reforço da vigilância aérea sobre os 26 concelhos fortemente afetados pela tempestade Kristin. Preveem-se temperaturas muito elevadas para os próximos dias, com tempo quente e seco, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em particular numa semana em que se celebram as festas de São João, com o tradicional fogo-de-artifício.

A iniciativa de apertar a vigilância, proposta pelos ministros da Defesa Nacional, Nuno Melo, e da Administração Interna, Luís Neves, determina o reforço aéreo na área de atuação do Comando Integrado de Prevenção e Operações (CIPO), na zona centro de Portugal.

Entretanto, o Expresso noticiou que o Executivo pondera declarar situação de alerta devido à onda de calor, num dia em que Luís Neves também apelou a cidadãos e autarcas que evitem utilizar balões de São João nas festividades: “Por favor, não utilizem estes instrumentos. Estão a pôr em causa a vida e o património das pessoas”, afirmou, citado pelo jornal. Se vier a declarar essa situação, poderão ser adotadas “decisões drásticas” para prevenir as ignições.

Nessa região centro em particular, a tempestade Kristin provocou “um aumento muito significativo da carga de combustível no terreno, traduzindo-se num risco acrescido de ocorrência e propagação de incêndios rurais, justificando o reforço das medidas de vigilância, deteção precoce e combate de forma autónoma por parte das Forças Armadas”, esclarecem os ministros em comunicado.

Neste sentido, o Ministério da Defesa e o Ministério da Administração Interna decidiram ativar um Centro de Operações Permanente na Base Aérea n.º 5 em Monte Real, durante o período de alerta, funcionando como base avançada de apoio ao CIPO e sob coordenação do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA).

“Estará posicionado nesta Base Aérea um conjunto significativo de meios aéreos da Força Aérea Portuguesa e da Marinha, aumentando a capacidade de cobertura das zonas de maior risco”, pode ler-se na nota.

Entre os meios destacados estão um P-3C CUP+, destinado a missões de patrulhamento e recolha de informação em grandes áreas, um EADS C-295M para reconhecimento e monitorização do território, sistemas aéreos não tripulados para deteção precoce de focos de incêndio e um helicóptero Black Hawk com capacidade de reconhecimento, transporte e apoio ao combate.

O Governo também apelou à “máxima responsabilidade” da população, numa altura em que as temperaturas poderão atingir valores ainda mais elevados na semana de São João. Ainda recordou que, durante os períodos de maior perigo de incêndio rural, “qualquer comportamento negligente pode ter consequências graves para as pessoas, os bens e o património natural”.