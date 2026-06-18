Vinte indicadores oferecem uma avaliação dos graus de mestrado em cibersegurança oferecidos pelas universidades

Incibe estima o número de empresas no setor em cerca de 1.800 e considera que existe uma grande quota de mercado disponível, ou a consultora McKinsey espera que o mercado para fornecedores independentes de cibersegurança cresça 12,4% ao ano entre 2024 e 2024. Em 2027, “num setor de crescimento exponencial”, nos últimos anos o setor da educação, tanto universidades públicas como privadas, bem como escolas de negócios e outras instituições de formação, incluiu no seu catálogo uma oferta crescente de programas de pós-graduação focados em segurança informática.

Programas presenciais e online, mais genéricos ou focados em áreas específicas de cibersegurança, mestrados universitários e de aprendizagem ao longo da vida, novos graus de pós-graduação e outros com mais de 10 edições… Uma vasta e variada gama de opções, tanto presenciais, online ou em modo misto, em suma, nas quais nos aprofundámos para fornecer ao futuro profissional de cibersegurança a melhor informação ao escolher aquela que é mais interessante para a sua situação e expectativas.

Perante esta variedade de opções, a Escudo Digital preparou o II Ranking de Mestrados em Cibersegurança em Espanha, contactando os responsáveis pelos mais de 70 programas de formação em segurança informática que são lecionados no nosso país.

Podes encontrar mestrados e pós-graduações em cibersegurança para quase todos os gostos e necessidades. Assim, na preparação do Ranking, foi estabelecida uma série de escalas objetivas para totalizar 26 critérios que analisam e avaliam o número de anos em que o mestrado está ativo, as vagas solicitadas e oferecidas, critérios de seleção de estudantes, a relação qualidade/preço do programa, o número de horas ou créditos, programa de formação, metodologia de ensino, inovações pedagógicas, metodológicas e tecnológicas, número de horas de formação prática, existência de acordos de colaboração com empresas do setor ou acesso dos estudantes a certificações oficiais. Como novidade, este ano incorpora-se a transversalidade, valorizando a possibilidade de frequentar disciplinas comuns com outros programas de formação do mesmo centro.

O número de professores de mestrado que ocupam cargos relevantes, como gestores de cibersegurança, a proporção aluno/professor, a atenção nos tutoriais, a taxa de aprovação e os métodos de avaliação dos alunos, o índice de empregabilidade, a disponibilidade do mercado de emprego e o grau de satisfação dos estudantes após a conclusão da formação são também elementos para avaliar o número de professores no mestrado. Por fim, são tidas em conta a reputação e a projeção internacional do centro de formação, a diversidade de locais para estudos de pós-graduação e a disponibilidade de laboratórios e espaços especializados.

Os resultados gerais desta classificação podem ser consultados na íntegra, com os ficheiros correspondentes a cada um dos mestres, neste link. Os 10 primeiros lugares foram para:

1. Mestrado em Cibersegurança e Inteligência Cibernética (Universidade Politécnica de Valência UPV).

2. Mestrado em Cibercrime (Universidade Nebrija).

3. Mestrado em Cibersegurança (Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE).

4. Mestrado em Cibersegurança (UAX).

5. Mestrado em Cibersegurança Defensiva e Ofensiva (Universidade Complutense de Madrid – Mestrado NTIC).

6. Mestrado em Aprendizagem ao Longo da Vida em Cibersegurança (La Salle-URL).

7. Mestrado Oficial em Cibersegurança (Euroinnova International Online Education).

8. Mestrado em Aprendizagem ao Longo da Vida em Cibersegurança (Universidade Mondragon).

9. Mestrado em Cibersegurança (OBS Business School).

10. Mestrado em Cibersegurança (IMF Business School).