⛽ Combustíveis ficam mais baratos na próxima semana. Gasóleo desce 12 cêntimos

Se precisa de atestar o depósito do automóvel, é melhor aguardar pela próxima semana. A partir da segunda-feira, prevê-se uma descida dos preços do gasóleo e da gasolina, na sequência da queda dos preços do petróleo perante o anúncio do acordo entre os Estados Unidos e o Irão sobre o conflito no Médio Oriente.

O preço do diesel, o combustível mais usado em Portugal, deverá baixar 12 cêntimos, enquanto o da gasolina deverá descer seis cêntimos, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Automóvel Clube de Portugal (ACP) através de informação transmitida por fontes do setor.

A confirmarem-se as previsões do ACP para a próxima semana, o preço médio do gasóleo simples vai descer para 1,735 euros por litro, enquanto o preço médio da gasolina simples 95 deverá descer para 1,858 euros por litro. Por comparação, o preço médio do litro do gasóleo era esta quinta-feira de 1,855 euros, enquanto o preço médio da gasolina totalizava 1,918 euros, de acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

O ACP avisa que, ao dirigir-se às bombas de combustível, pode encontrar postos com preços mais elevados que o previsto, o que deve ao facto de o setor, e consequentemente a sua política de preços, ser “liberalizado”. A associação automóvel explica também que, se no final desta sexta-feira, se verificar um agravamento nas cotações do crude e dos combustíveis, poderá haver um reflexo nos postos de abastecimento na segunda-feira.

“Os preços dos combustíveis continuam a ser impactados pela guerra no Médio Oriente, com os EUA, Israel e o Irão envolvidos em ataques militares na região. A guerra levou ao bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde passa 20% do comércio de petróleo e gás natural, levando o preço dos combustíveis a sofrer graves alterações“, sublinha a instituição.

Por enquanto, por volta das 11h (hora de Lisboa), o ‘ouro negro’ segue direções opostas, mantendo-se abaixo dos 80 dólares por barril. A cotação do barril de Brent, o crude do Mar do Norte que serve de referência para a Europa, desvaloriza 0,60% para os 79,35 dólares, enquanto o valor do WTI, produzido no Texas, avança 0,72% para os 77,16 dólares por barril.

Perante este contexto internacional, o Governo implementou uma redução extraordinária e temporária no ISP, sempre que se verifique um aumento do preço dos combustíveis superior a 10 cêntimos. O ECO tentou questionar o ministro das Finanças, que discursou numa conferência em Lisboa, sobre o corte no ISP, mas não foi possível obter comentários por parte de Joaquim Miranda Sarmento.

Notícia atualizada às 11h06