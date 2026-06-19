5 coisas que vão marcar o dia

A agenda desta sexta-feira fica marcada pela votação da reforma laboral no Parlamento, bem como pelo encerramento do Conselho Europeu. O Banco de Portugal divulga novos dados sobre a dívida pública e o mercado de títulos, no mesmo dia em que Portugal e França debatem a competitividade da economia europeia em Lisboa. As bolsas de Nova Iorque vão permanecer encerradas esta sexta-feira.

Deputados votam reforma laboral do Governo

Depois de terem começado a discussão sobre a reforma laboral no dia anterior, os deputados voltam esta sexta-feira à Assembleia da República para finalizarem os trabalhos referentes ao documento. Apesar de nada ter sido decidido no plenário de quinta-feira, e de André Ventura ter insistido em não revelar qual será o sentido de voto do Chega, o líder desse partido clamou algumas vitórias, enquanto o PS acusou o Chega de trair os trabalhadores ao viabilizar a reforma laboral. O secretário-geral da UGT anunciou a possibilidade de convocar uma nova greve geral contra a reforma da legislação do trabalho, que será votada hoje no Parlamento.

Termina o Conselho Europeu

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia terminam esta sexta-feira, em Bruxelas, a cimeira do Conselho Europeu iniciada na quinta-feira (18 de junho), sob presidência de António Costa. Os trabalhos centram-se em temas como a Ucrânia, o conflito no Médio Oriente, o próximo Quadro Financeiro Plurianual, a defesa europeia, a migração e os desafios económicos globais. O primeiro-ministro, Luís Montenegro, participa no encontro em representação de Portugal, num momento marcado pelo debate sobre o reforço da autonomia estratégica e da competitividade do bloco europeu.

Quanto aplicaram os portugueses em Certificados de Aforro?

O Banco de Portugal deverá atualizar esta sexta-feira as estatísticas que permitem aferir o apetite dos cidadãos por Certificados de Aforro, com referência a maio. No mês anterior, marcado por uma melhoria significativa da remuneração deste instrumento de dívida pública, os aforradores portugueses aplicaram mais de 500 milhões de euros em Certificados, o maior montante de subscrições líquidas em um ano.

Portugal e França debatem competitividade europeia

A Fundação Calouste Gulbenkian recebe esta sexta-feira das 9h00 às 13h00 a Conferência Económica Franco-Portuguesa, dedicada ao tema “Por Uma Europa Mais Competitiva — O Contributo da Parceria Franco-Portuguesa”. O encontro reúne responsáveis políticos e empresariais dos dois países, incluindo o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, a embaixadora de França em Portugal, Hélène Farnaud-Defromont, e o CEO da ANA Aeroportos, Thierry Ligonnière. A competitividade da economia europeia, o investimento e o reforço da cooperação entre Portugal e França deverão estar entre os principais temas em discussão.

Wall Street encerrado devido a feriado nacional

Os mercados financeiros norte-americanos estarão encerrados esta sexta-feira devido ao feriado nacional Juneteenth National Independence Day, que assinala o fim da escravatura nos Estados Unidos. A pausa interrompe a negociação nas principais bolsas nova-iorquinas, que retomam a atividade normal na próxima segunda-feira. O feriado acontece numa semana marcada pela evolução das negociações entre os EUA e o Irão, pelas decisão da Reserva Federal sobre a política monetária.