Alemanha procura alternativas aos mísseis cruzeiro dos EUA. Empresas israelita e ucraniana na mira alemã

Depois dos Estados Unidos terem anunciado atrasos nas entregas de equipamento militar e que vão diminuir os recursos disponíveis para a NATO, a Alemanha procura alternativas para adquirir mísseis cruzeiro de longo alcance de baixo custo e poderá recorrer a empresas de Israel e Ucrânia especializadas no setor, segundo documentos do Ministério da Defesa alemão consultados pelo Politico

Berlim está interessado nas startups de defesa ucraniana FirePoint, fabricante do míssil de cruzeiro de longo alcance FP-5 “Flamingo”, e na israelita Covenant, especializada em tecnologias de defesa, inteligência artificial (IA) e sistemas aeroespaciais, com foco no desenvolvimento de sistemas de mísseis, segundo adiantaram autoridades da indústria e do governo alemão familiarizadas com o assunto ao mesmo jornal.

Nesse sentido, a agência de compras do Ministério da Defesa da Alemanha terá enviado um pedido de propostas de produtos à Covenant, fundada em 2024 e que tem forte ligação aos EUA.

O sistema de mísseis da Covenant — Anthem — deverá ser testado em Israel no final de junho e autoridades do Ministério da Defesa alemão foram convidados a observar o teste, avançaram pessoas com conhecimento do assunto sob condição de anonimato ao Politico.

Esta não seria a primeira colaboração na defesa entre Israel e Alemanha. Na passada semana, Berlim e o grupo Israel Aerospace Industries (IAI) assinaram um acordo para estabelecer um hub focado em tecnologias aeroespaciais, de defesa, segurança e de uso dual na capital alemã.

Além da startup israelita, Berlim considera ainda a ucraniana Fire Point como outra forte candidata no fornecimento de mísseis de baixo custo para o exército alemão. Os documentos do Ministério da Defesa alemão referem o míssil de cruzeiro de baixo custo “Flamingo” da Fire Point, e ainda o sistema balístico Bars, um míssil-drone de médio alcance movido a jato, produzido por uma empresa ucraniana não identificada na documentação vista pelo Politico.

“Sistemas com boa relação custo-benefício podem sobrecarregar as defesas aéreas inimigas por meio de ataques em massa e, portanto, têm alto valor operacional”, referiu um porta-voz do Ministério da Defesa alemão, ao Politico. O Ministério quer expandir esta capacidade “o mais rápido possível” e que a Ucrânia demonstrou que atingir alvos estratégicos em território inimigo tornou-se “indispensável para uma dissuasão credível”, referiu ainda.