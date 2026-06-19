Angels Way investe em startup que criou um ‘fiscal’ da IA

A Coalex AI é a mais recente empresa a merecer o investimento da Angels Way, que com esta aposta eleva para 12 o número de startups em que já investiu, num total de 600 mil euros. A startup, que desenvolveu uma plataforma que atua como um supervisor dos sistemas de inteligência artificial (IA) das organizações, trabalha com o Hospital da Luz e com a Fidelidade, e tem previsto para 2027 uma nova ronda de investimento com vista à sua internacionalização.

“Sabemos que 95% dos projetos de IA não entregam resultados mensuráveis devido à falta de uma camada de confiança e qualidade. A Coalex é esse trust layer. O nosso objetivo é que a Coalex represente para o uso da IA nas empresas o mesmo que o PayPal e outros sistemas representaram para que hoje não tenhamos qualquer problema em por o nosso cartão de crédito online“, diz Carlos Lebre Ribeiro, CEO da Coalex AI, citado em comunicado.

“A Coalex faz o mesmo pela IA: mitigação de risco, compliance e controlo de qualidade numa só plataforma e, no topo, desbloqueamos o seguro sobre ações do Agentes de IA para que as empresas ponham os seus agentes a trabalhar sem medo”, detalha o cofundador, com Frederico Côrte-Real, da Coalex AI.

Criada por uma equipa com experiência no desenvolvimento de IA em dois unicórnios portugueses — a Talkdesk e a Feedzai — e de trabalho na Comissão Europeia, a Coalex AI desenvolveu uma solução que “garante que os agentes autónomos usados pelas organizações se comportam de forma ética, segura e não cometem erros que prejudiquem pessoas e negócios”.

A plataforma é “especialmente vocacionada para setores regulados — banca, serviços financeiros e seguros — mas também para outras áreas críticas, como a hospitalar e a farmacêutica. Neste momento, a empresa tem um piloto a decorrer com o Hospital da Luz, envolvendo a validação automática de novos protocolos de tratamento, trabalhando ainda com a seguradora Fidelidade, “onde a integração se foca em garantir a compliance dos agentes autónomos”.

A Coalex assegura a “conformidade com os quadros regulatórios mais exigentes”, como o Regulamento da Inteligência Artificial da União Europeia e o Digital Operational Resilience Act (DORA).

12.º investimento da comunidade de angel investors

Este é o 12.º investimento da Angels Way, que eleva assim para 600 mil euros o total de investimento realizado até aqui. “A Coalex conta com uma equipa sólida e experiente, focada em resolver um problema bem definido. A adoção de IA cresce a um ritmo acelerado, e com ela crescem também os riscos e as falhas de compliance, sobretudo ao nível corporativo. Investir na Coalex fez todo o sentido para o Angels Way, e vem reforçar o portefólio com forte enfoque em IA que estamos a construir”, justifica Luís Filipe Gutman, managing partner da OW Ventures.

Constituído por uma comunidade de 436 angel investors, o Angels Way é um dos fundos sob gestão da OW Ventures. Dedicado a investimento em startups early stage, o fundo investe um ticket máximo de 50 mil euros por startup, tendo como objetivo investir um milhão de euros em 20 startups portuguesas com impacto tecnológico.

Com esta aposta, a Coalex irá focar-se no desenvolvimento do produto, mas para 2027 tem prevista uma nova ronda de investimento para impulsionar a sua internacionalização, com foco na região DACH (Alemanha, Áustria e Suíça), mas também os Estados Unidos e o Brasil.