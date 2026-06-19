Câmara Municipal de Aveiro apresenta nova identidade visual focada na ria

O trabalho foi desenvolvido internamente, pelos técnicos municipais, no caso, designers do quadro da Câmara Municipal de Aveiro.

O município de Aveiro conta com uma nova identidade visual. O objetivo passa por reforçar a afirmação de Aveiro enquanto cidade “inovadora, dinâmica e profundamente ligada ao seu território e à sua identidade”, explica a Câmara Municipal de Aveiro (CMA), em nota de imprensa.

A nova identidade visual parte de elementos que caracterizam Aveiro — a ria, a água, a luz, o património e a relação entre a cidade e a sua envolvente natural e humana. “Mais do que uma atualização gráfica, representa uma nova forma de comunicar o município, reforçando a sua projeção de forma mais coerente, contemporânea e reconhecível”, aponta o executivo municipal.

O conceito da marca assenta em três elementos: o “A” de Aveiro, a ria e o triângulo. O “A” surge como referência direta ao nome da cidade. A Ria de Aveiro, elemento estruturante da paisagem e da história local, é representada através de um traço orgânico que pretende evocar o movimento da água e a ligação da cidade aos seus canais. O triângulo quer remeter para uma das formas presentes na paisagem aveirense, nomeadamente nos montes de sal das marinhas, atividade que marcou o desenvolvimento económico, social e cultural do território.

A identidade visual nasce da síntese destes três elementos, estabelecendo uma ligação entre cidade, paisagem e território. “O resultado é uma marca simples, distintiva e versátil, preparada para representar Aveiro nos diferentes contextos de comunicação institucional, promoção territorial e relacionamento com cidadãos, visitantes, investidores e parceiros“, considera o município.

“A nova marca procura traduzir a realidade de Aveiro de forma clara e direta, privilegiando a proximidade, a consistência visual e a capacidade de reconhecimento. Simultaneamente, reforça o sentimento de pertença e identificação com o território, assumindo-se como um elemento agregador para todos os que vivem, trabalham, estudam, investem ou visitam o Município”, acrescenta ainda.

A implementação da nova marca será realizada de forma gradual nos diferentes suportes e canais de comunicação do município, tendo o trabalho sido desenvolvido internamente pelos técnicos municipais, no caso, designers do quadro da CMA.