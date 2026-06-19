Canceladas negociações de paz na Suíça entre EUA e Irão. Macron pede “responsabilidade” a Netanyahu

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Suíça confirmou esta sexta-feira que foram canceladas as conversações de paz entre os EUA e o Irão que estavam agendadas para decorrer num resort de Bürgenstock, na sequência do acordo provisório alcançado entre Washington e Teerão.

O anúncio surgiu horas depois de a Casa Branca ter confirmado que o vice-presidente J.D. Vance tinha desistido de viajar para a Suíça, onde era aguardado para se reunir com os negociadores iranianos para dar início às discussões sobre a implementação do projeto de acordo de 14 pontos.

O líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, já veio a público aprovar o acordo preliminar de paz com os EUA, apesar de ter uma “opinião diferente” sobre o entendimento assinado pelo Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian.

Segundo o guia espiritual xiita, Pezeshkian deu-lhe garantias de que “se o lado americano fizer exigências excessivas” durante as negociações de 60 dias para um acordo final, estas não serão atendidas. “É claro que as futuras negociações presenciais não implicam a aceitação do ponto de vista do inimigo”, observou.

Numa declaração lida na televisão estatal, Mojtaba Khamenei considerou ainda que Donald Trump procurou o acordo “num ato de desespero”, utilizando “todos os meios de pressão” para garantir o aval de Teerão para pôr fim à guerra.

O memorando de entendimento prevê o fim do conflito em todas frentes, incluindo no Líbano entre Israel e o grupo xiita Hezbollah, aliado de Teerão, a reabertura do estreito de Ormuz ao tráfego marítimo comercial e o levantamento do bloqueio naval norte-americano aos portos do Irão, que pode desde já voltar a comercializar bens petrolíferos.

Nos próximos dois meses, as partes vão discutir na Suíça os detalhes do acordo final, incluindo o programa nuclear do Irão e o destino do seu urânio enriquecido, em troca do levantamento de todas as sanções a Teerão e descongelamento dos ativos iranianos no exterior.

Está ainda prevista a criação de um fundo de 300 mil milhões de dólares (cerca de 260 mil milhões de euros) para a reconstrução da República Islâmica.

“A partir de agora, nós — isto é, vós, a orgulhosa nação, e este humilde servidor — aguardaremos o cumprimento das condições acima referidas”, acrescentou o líder supremo, depois de elogiar os “grandes esforços” e a “boa vontade” dos negociadores iranianos.

Mojtaba Khamenei foi nomeado líder supremo m 08 de março para suceder ao pai, Ali Khamenei, assassinado em Teerão no primeiro dia dos ataques israelo-americanos, em 28 de fevereiro. Desde então, não é visto em público e as suas declarações têm sido feitas por escrito e lidas na televisão estatal.

Macron não acredita que guerra “tenha terminado por completo” pede responsabilidade a Netanyahu

O Presidente francês não acredita que a guerra “tenha terminado por completo”, apesar do acordo assinado na quarta-feira, pedindo ao primeiro-ministro israelita prova de “responsabilidade e racionalidade” na frente libanesa.

“É sempre melhor ter um acordo do que a guerra, sobretudo quando podem existir riscos de escalada”, disse Emmanuel Macron em declarações à estação France 2. “Entramos numa nova fase, que é a da cooperação e do diálogo, o que é melhor do que a guerra”, acrescentou.

Um dos pontos frágeis do acordo continua a ser a ofensiva israelita no Líbano, cuja cessação consta no memorando de entendimento, e embora o líder francês reconheça que “o [movimento xiita libanês] Hezbollah seja um risco para Israel”, defendeu que a longo prazo a ofensiva “é contrária aos interesses” do Estado judaico.

“O Hezbollah é um risco para Israel, isso é absolutamente verdade”, mas a segurança do Estado israelita “não pode ser garantida pela conquista de um território vizinho”, disse. A política de Netanyahu, tanto no Líbano, como na Faixa de Gaza e na Cisjordânia, “alimenta o ressentimento e a violência de todas as populações da região”, acrescentou.

EUA sancionam autoridades libanesas acusadas de apoiarem os interesses do Hezbollah

Entretanto, o Governo norte-americano impôs sanções económicas a figuras libanesas acusadas de “obstruir o processo de paz” no Líbano e de “atrasar o desarmamento do Hezbollah”, o movimento xiita libanês pró-iraniano.

Entre os sancionados estão Sleiman Frangieh, que recebeu o apoio do Hezbollah na última eleição presidencial libanesa, e Mahmoud Qamati, vice-presidente do gabinete político do movimento xiita.

Estes responsáveis “usaram a sua influência para obstruir o processo de paz no Líbano e atrasar o desarmamento do Hezbollah”, destacou o Departamento do Tesouro dos EUA em comunicado.

O Líbano mantém negociações com Israel desde abril, promovidas por Washington, e que são rejeitadas pelo Hezbollah.