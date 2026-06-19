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Espanha e Portugal registaram mais pessoas a viver sozinhas e menos famílias numerosas nas últimas três décadas

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  • 7:10

Segundo o estudo 'Agregados familiares em transformação em Espanha e Portugal', promovido pelo Observatório Social da Fundação "la Caixa" em colaboração com o Centre d'Estudis Demogràfics.

Espanha e Portugal passaram por uma transformação profunda das suas casas nos últimos trinta anos, marcada pelo aumento do número de pessoas a viver sozinhas e pela redução das famílias numerosas.

Em Espanha, os agregados unipessoais aumentaram 81% entre 1991 e 2022, enquanto os agregados compostos por cinco ou mais pessoas caíram 73%. Em Portugal, os agregados unifamiliares cresceram 53% e os agregados grandes diminuíram 70% no mesmo período.

A investigação também mostra que o tamanho médio do agregado familiar caiu de 3,3 para 2,4 pessoas em Espanha e de 3,1 para 2,5 em Portugal. Os investigadores atribuem esta evolução ao envelhecimento da população, à diminuição da taxa de natalidade e às alterações nos modelos familiares, e alertam para o seu impacto em áreas como habitação, cuidados e serviços sociais.

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