Exército testa drones da Beyond Vision antes de missão da NATO na Eslováquia

O Exército Português está a testar drones da Beyond Vision em Vendas Novas antes de partir no final de junho para uma missão da NATO na Eslováquia. A Secção Mini-UAV, que está em formação, vai integrar a 4.ª Força Nacional destacada no teatro de operações, constituída por 120 militares.

A formação decorre “com drones entregues pela empresa portuguesa Beyond Vision e insere-se nos projetos de Investigação e Desenvolvimento do Exército, orientados para o desenvolvimento de sistemas aéreos não tripulados com requisitos militares”, explica porta-voz do Exército Português ao ECO/eRadar. “Esta cooperação reforça a aposta do Exército na inovação, na modernização da Força Terrestre e na ligação à Base Tecnológica e Industrial de Defesa nacional”, refere ainda.

“Mais do que uma ação de formação técnica, esta iniciativa representa um passo concreto na transformação em curso, aproximando o utilizador militar, a indústria nacional e a experimentação em contexto operacional“, refere a mesma fonte do ramo das Forças Armadas.

“O objetivo é testar, validar e aperfeiçoar soluções adaptadas às exigências reais do emprego militar, assegurando que os sistemas respondem às necessidades das forças no terreno“, diz. “Os drones destinam-se a reforçar capacidades de reconhecimento, vigilância, aquisição de informação e apoio à decisão em ambiente tático”, aponta.

A Secção Mini-UAV projetada para a Eslováquia — composta por três militares (um sargento e dois praças) — terá uma dimensão operacional e experimental. Além de dois drones da Beyond Vision, a força militar levará igualmente dois drones norte-americanos Raven.

“A utilização destes meios em ambiente multinacional NATO permitirá testar procedimentos, avaliar requisitos técnicos, recolher lições e consolidar táticas, técnicas e procedimentos de emprego dos Mini-UAV”, refere porta-voz do Exército Português.

“A integração destes sistemas numa Força Nacional Destacada equipada com meios como os carros de combate Leopard 2A6 e as Viaturas Blindadas de Rodas Pandur 8×8 permitirá ainda testar a articulação entre plataformas mecanizadas, forças no terreno e sensores aéreos de pequena dimensão“, diz.

No âmbito do projeto Remote and Autonomous Systems, financiado pela Lei de Programação Militar, o Exército prevê o desenvolvimento de sistemas remotos, autónomos e robóticos, dotando-o de “meios tecnologicamente mais avançados, reduzir dependências externas e promover conhecimento, inovação e propriedade intelectual em Portugal”.