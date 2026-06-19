Footballco e Coca-Cola criam digital twin de José Mourinho para conteúdos do Mundial 2026

Durante o Campeonato do Mundo FIFA 26 serão produzidos e distribuídos mais de 200 conteúdos criados no âmbito da série "José vs. Mourinho"

“José vs. Mourinho” é a nova série de conteúdos em tempo real para as redes sociais, desenvolvida no âmbito do Mundial 2026. Liderada pela Footballco, a série foi desenvolvida em parceria com José Mourinho, tendo sido criada uma réplica virtual alimentada por inteligência artificial — também conhecida como digital twin — do treinador de futebol. A Coca-Cola é a patrocinadora da iniciativa, tendo reunido os parceiros responsáveis por esta experiência.

Diariamente estão a ser disponibilizados uma série de debates, onde duas versões distintas de Mourinho discutem, em tempo real, pontos de vista opostos sobre temas do futebol. A série “foi concebida exclusivamente para fins de entretenimento”, por isso “não representam análises táticas oficiais nem comentários profissionais de José Mourinho”, aponta-se, em comunicado.

“O projeto explora as contradições emocionais que fazem parte da experiência de ser adepto de futebol, refletindo a diversão, a paixão e a espontaneidade vividas durante as grandes competições. Os debates assumem deliberadamente um tom exagerado e orientado para o entretenimento, procurando estimular a interação dos fãs, mas sem análises desportivas rigorosas”, explica a Coca-Cola.

A série foi desenvolvida pela equipa editorial da Footballco em parceria com o estúdio de entretenimento e empresa de gestão GRAiL, recorrendo a tecnologias Google Cloud, sempre em estreita colaboração com José Mourinho.

“Já vivi muitas batalhas no futebol, mas esta poderá ser a mais divertida de todas: discutir comigo próprio todos os dias. O futebol é emoção, instinto e paixão — e, por vezes, os sentimentos dos adeptos mudam várias vezes ao longo de um jogo. Este projeto pretende precisamente celebrar essas emoções com humor e sem nos levarmos demasiado a sério”, afirma o treinador.

Por sua vez, Manolo Arroyo, executive vice president e chief marketing and customer commercial officer da The Coca-Cola Company, considera que “trata-se de entretenimento e storytelling concebidos para a cultura contemporânea do futebol — em tempo real, social e envolvente — dando vida à montanha-russa de emoções que os adeptos vivem durante cada jogo”.

Diogo Martins, diretor de marketing da Coca-Cola para Portugal, aponta que “a escolha de José Mourinho foi natural. É uma das personalidades portuguesas com maior relevância global e uma enorme capacidade de gerar envolvimento junto dos adeptos”. “Ao juntar tecnologia, cultura futebolística e uma figura tão icónica, criámos uma campanha relevante para os consumidores portugueses. Por isso, quisemos trazer esta plataforma para Portugal e amplificá-la através de um plano multimeios com presença em televisão, digital, outdoor e suportes icónicos como os elétricos históricos de Lisboa”, acrecenta ainda.

Ao longo de toda a competição, a série será distribuída através da GOAL, a marca global de media e cultura de futebol da Footballco. Durante o campeonato serão produzidos e distribuídos mais de 200 conteúdos.

A série será ainda amplificada através da rede de criadores de conteúdo e influenciadores de futebol da Footballco nas várias plataformas sociais. A empresa será ainda responsável pela publicação em tempo real dos conteúdos da campanha, em vários idiomas, através do TikTok, Instagram, YouTube, X e Facebook.