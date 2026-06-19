França acelera adoção de IA na defesa por razões de segurança nacional

A França designou a inteligência artificial (IA) relacionada com a defesa como um interesse essencial para a segurança nacional para acelerar o desenvolvimento e implementação das capacidades desta tecnologia no setor, depois do primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, ter anunciado que o país substituiu a norte-americana de análise de dados Palantir pela francesa ChapsVision.

“Esta decisão é política e estratégica. É extremamente prático. Eleva a inteligência artificial ao mesmo nível da dissuasão [nuclear], da inteligência e da criptografia”, afirmou a ministra da Defesa francesa, Catherine Vautrin, durante a inauguração de um novo edifício para a Agência Ministerial para a Inteligência Artificial de Defesa (AMIAD) na região de Bruz, em França, citada pelo Euractiv.

Nesse sentido, o Governo francês consegue utilizar procedimentos especiais de aquisição ao abrigo da legislação da União Europeia, facilitando a obtenção de novas tecnologias mais rapidamente.

A França planeia investir mais de 655 milhões de euros em inteligência artificial (IA) até 2030 e disponibilizar um assistente de IA aos funcionários do governo.

De acordo com o Ministério da Defesa da França, a IA passa a ser considerada fundamental para a soberania e poder militar do país, pretendendo manter o controlo sobre os seus sistemas tecnológicos no setor da defesa. Assim, Paris controla tanto o desenvolvimento como a execução da tecnologia, limitando a dependência estrangeira.

“Isso é crucial para a segurança cibernética das nossas forças armadas. É crucial para a inteligência, para a condução de operações, para o preparo das forças e para a nossa capacidade de nos mantermos firmes diante das disrupções tecnológicas que estão por vir”, acrescentou Catherine Vautrin.

Tal, permitirá ao Ministério francês acompanhar de perto o desenvolvimento da IA com fornecedores confiáveis, ao mesmo tempo que acelera a introdução de novas ferramentas na defesa, segunda adiantaram autoridades ouvidas pelo site noticioso.

A AMIAD ficará encarregue de executar a política e implementar novas medidas destinadas a acelerar os processos de aquisição nos próximos meses.