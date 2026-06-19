Gigante tecnológica saudita compra portuguesa Smartmove

⚡ ECO Fast A webook.com, plataforma tecnológica saudita, adquiriu uma participação maioritária na Smartmove, empresa portuguesa de soluções digitais para desporto e bilhética, marcando a sua entrada no mercado europeu.

A Smartmove, com mais de 30 anos de experiência, é essencial para a infraestrutura tecnológica do desporto português, servindo clubes como o Sporting e o FC Porto, além de ter operações no Brasil.

A integração das empresas permitirá expandir a oferta de soluções tecnológicas na Europa, com foco em inovações como sistemas antifraude e uma nova plataforma digital que centraliza bilhética e eventos.

A webook.com, plataforma tecnológica saudita especializada nos setores do entretenimento, turismo e experiências, anunciou esta sexta-feira a aquisição de uma participação maioritária na Smartmove, empresa portuguesa especializada em soluções digitais para desporto, bilhética e gestão de adeptos.

Com mais de 30 anos de atividade, a Smartmove é responsável por parte da infraestrutura tecnológica que suporta a bilhética, os programas de sócios e as plataformas digitais de algumas das principais entidades do desporto português, entre as quais o Sporting Clube de Portugal, o Futebol Clube do Porto, a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga Portugal. A empresa conta ainda com operações consolidadas no Brasil e noutros mercados internacionais.

A operação assinala a entrada da webook.com no mercado europeu e estabelece Lisboa como centro estratégico das suas operações no continente.

“A aquisição da Smartmove dá-nos algo que não se constrói de um dia para o outro: credibilidade e excelência operacional no centro do mercado europeu”, afirma Nadeem Bakhsh, CEO da webook.com, citado em comunicado.

“Operamos com o ADN de uma startup de Silicon Valley e estamos preparados para elevar a experiência de reserva de eventos ao vivo e de entretenimento a um novo patamar, tanto para os adeptos como para os organizadores na Europa”, acrescenta o líder da plataforma saudita.

Já António Precatado, diretor-geral da Smartmove, sublinha que a empresa conquistou a sua posição no mercado ao tornar-se “essencial para a operação do futebol português e de outras modalidades, desde a gestão de sócios à bilhética e ao controlo de acessos em dia de jogo”.

“Com o apoio da plataforma tecnológica, do investimento e da rede internacional da webook.com, podemos agora levar este modelo de sucesso a clubes e recintos de toda a Europa”, acrescenta António Precatado.

Com o apoio da plataforma tecnológica, do investimento e da rede internacional da webook.com, podemos agora levar este modelo de sucesso a clubes e recintos de toda a Europa. António Precatado Diretor-geral da Smartmove

A integração das duas empresas permitirá combinar a experiência da Smartmove no desenvolvimento de soluções tecnológicas para os setores do desporto e do entretenimento com a escala internacional da webook.com, que já ultrapassou os 17 milhões de utilizadores registados em mais de 180 países e processou mais de 25 milhões de reservas de bilhetes no último ano.

A tecnológica saudita pretende ainda utilizar a operação portuguesa como base para lançar na Europa a sua “Super App for Fun”, uma plataforma que reúne bilhética, eventos, viagens, alojamento e restauração num único ecossistema digital.

O investimento deverá centrar-se no reforço da equipa de engenharia em Lisboa e no desenvolvimento de tecnologias avançadas, incluindo sistemas antibot e antifraude baseados em Inteligência Artificial.

A infraestrutura da webook.com tem capacidade para gerir mais de dois milhões de utilizadores numa única fila de espera e emitir mais de 90 mil bilhetes por evento.

A operação surge numa altura em que cresce o interesse dos investidores sauditas por Portugal. No início do ano, o presidente do Conselho Empresarial Arábia Saudita–Portugal afirmou que os empresários sauditas identificaram oportunidades de investimento nos setores da habitação e do turismo, considerando Portugal “um ótimo lugar para investir”.