Governo nomeia nove dirigentes para a Segurança Social com ligações ao PSD
Indicações para os centros distritais do Instituto da Segurança Social acontecem na sequência da reestruturação organismo, o que levou à cessação automática das comissões de serviço.
Entre os 14 dirigentes de topo nomeados recentemente para os centros distritais do Instituto da Segurança Social (ISS), há nove que têm ligações ao PSD, segundo escreve o jornal Público (acesso pago) na edição desta sexta-feira.
Estas nomeações acontecem na sequência da reestruturação do ISS, o que levou à cessação automática das comissões de serviço que estavam em vigor. Um dos exemplos apontado é o de Nuno Branco Alas, diretor do centro distrital de Évora, que foi membro da assembleia municipal daquela cidade nas listas do PSD.
Em Viana do Castelo, o diretor Orlando Lopes Parente Antunes também tem ligações ao partido liderado por Montenegro. Já no caso de Joaquim António Seixas, que continuará à frente do centro distrital de Viseu, e de António José Fidalgo Martins, que se mantém como diretor do centro distrital de Bragança, ambos foram deputados nas listas social-democratas.
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